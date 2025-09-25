Condamné à la peine maximale 31 ans après le meurtre d'une lycéenne

Trente-et-un ans après les faits, un homme a été condamné à la peine maximale pour le meurtre d'une lycéenne tuée en 1994, l'un des plus anciens crimes non élucidés à aboutir à un procès en France.

La peine englobe les autres périodes de détention déjà effectuées depuis le meurtre par l'accusé, aujourd'hui âgé de 58 ans (photo d’illustration). AFP

La peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, est conforme aux réquisitions de l'avocate générale. L'avocat des frères et de la soeur de la jeune Nadège, Me Gérard Chemla, s'est félicité de ce verdict, la cour ayant ainsi «dit clairement qu'il est coupable (...) qu'il est dangereux, qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes et qu'il mérite le maximum de la peine».

«Justice a été rendue autant qu'elle pouvait l'être», a-t-il tempéré, déplorant que la peine ne s'ajoute pas à celles déjà purgées pour d'autres faits et craignant que «dans trois ou quatre ans, nous puissions imaginer que Pascal Lafolie soit dehors».

La peine englobe les autres périodes de détention déjà effectuées depuis le meurtre par l'accusé, aujourd'hui âgé de 58 ans, qui a fait de la prison ferme pour une agression sexuelle commise en 1996 et un viol en 2000.

Lors de ses réquisitions, l'avocate générale avait dressé un portrait glaçant de Pascal Lafolie, un homme qui «sait mentir et tente constamment de manipuler», au «tempérament extrêmement violent» dans toutes les sphères, notamment privée.

Il a fait montre d'une «intolérance à la frustration sexuelle» et a «peu de considération pour le consentement des partenaires», a-t-elle souligné. «La loi telle qu'elle est actuellement ne permet pas de maîtriser la dangerosité de Pascal Lafolie», a alerté la magistrate.

«Un chasseur de femmes»

Dans sa plaidoirie, Me Chemla avait affirmé que l'accusé était «un chasseur de femmes». Me Justine Devred, l'avocate de la défense, a reconnu les «pulsions» de son client, tout en dépeignant un personnage «à l'enfance cabossée», devenu un adulte «agaçant» car il n'a «jamais eu les codes», et influencé voire écrasé par son grand frère, également violent.

Le corps sans vie de Nadège Desnoix, 17 ans, avait été retrouvé fin mai 1994, lacéré de coups de couteau sur un sentier menant à son lycée de Château-Thierry, dans le nord de la France.

L'enquête a patiné jusqu'à ce qu'en 2021, des expertises révèlent une correspondance entre l'ADN de Pascal Lafolie, prélevé dans le cadre d'une affaire de violences conjugales, et celui retrouvé sur le chouchou que Nadège Desnoix portait au moment de sa mort.