Condamné à la peine maximale 31 ans après le meurtre d'une lycéenne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le «tueur à la rose» Condamné à la peine maximale 31 ans après le meurtre d'une lycéenne

ATS

25.9.2025 - 20:29

Trente-et-un ans après les faits, un homme a été condamné à la peine maximale pour le meurtre d'une lycéenne tuée en 1994, l'un des plus anciens crimes non élucidés à aboutir à un procès en France.

La peine englobe les autres périodes de détention déjà effectuées depuis le meurtre par l'accusé, aujourd'hui âgé de 58 ans (photo d’illustration).
La peine englobe les autres périodes de détention déjà effectuées depuis le meurtre par l'accusé, aujourd'hui âgé de 58 ans (photo d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

25.09.2025, 20:29

La peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, est conforme aux réquisitions de l'avocate générale. L'avocat des frères et de la soeur de la jeune Nadège, Me Gérard Chemla, s'est félicité de ce verdict, la cour ayant ainsi «dit clairement qu'il est coupable (...) qu'il est dangereux, qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes et qu'il mérite le maximum de la peine».

«Justice a été rendue autant qu'elle pouvait l'être», a-t-il tempéré, déplorant que la peine ne s'ajoute pas à celles déjà purgées pour d'autres faits et craignant que «dans trois ou quatre ans, nous puissions imaginer que Pascal Lafolie soit dehors».

Confondu par son ADN. France: «Le tueur à la rose» devant ses juges, 31 ans après les faits

Confondu par son ADNFrance: «Le tueur à la rose» devant ses juges, 31 ans après les faits

La peine englobe les autres périodes de détention déjà effectuées depuis le meurtre par l'accusé, aujourd'hui âgé de 58 ans, qui a fait de la prison ferme pour une agression sexuelle commise en 1996 et un viol en 2000.

Lors de ses réquisitions, l'avocate générale avait dressé un portrait glaçant de Pascal Lafolie, un homme qui «sait mentir et tente constamment de manipuler», au «tempérament extrêmement violent» dans toutes les sphères, notamment privée.

Il a fait montre d'une «intolérance à la frustration sexuelle» et a «peu de considération pour le consentement des partenaires», a-t-elle souligné. «La loi telle qu'elle est actuellement ne permet pas de maîtriser la dangerosité de Pascal Lafolie», a alerté la magistrate.

«Un chasseur de femmes»

Dans sa plaidoirie, Me Chemla avait affirmé que l'accusé était «un chasseur de femmes». Me Justine Devred, l'avocate de la défense, a reconnu les «pulsions» de son client, tout en dépeignant un personnage «à l'enfance cabossée», devenu un adulte «agaçant» car il n'a «jamais eu les codes», et influencé voire écrasé par son grand frère, également violent.

«Alerte-enlèvement». «Saine et sauve» : la jeune fille enlevée dans l'Orne a été retrouvée

«Alerte-enlèvement»«Saine et sauve» : la jeune fille enlevée dans l'Orne a été retrouvée

Le corps sans vie de Nadège Desnoix, 17 ans, avait été retrouvé fin mai 1994, lacéré de coups de couteau sur un sentier menant à son lycée de Château-Thierry, dans le nord de la France.

L'enquête a patiné jusqu'à ce qu'en 2021, des expertises révèlent une correspondance entre l'ADN de Pascal Lafolie, prélevé dans le cadre d'une affaire de violences conjugales, et celui retrouvé sur le chouchou que Nadège Desnoix portait au moment de sa mort.

Les plus lus

Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans
Trump à propos d'Erdogan: «Il en sait plus que quiconque sur les élections truquées»
«Saine et sauve» : la jeune fille enlevée dans l'Orne a été retrouvée
Des bombardiers russes interceptés au large de l’Alaska
Condamné à la peine maximale 31 ans après le meurtre d'une lycéenne
Lyon sauvé par une frappe sublime, Lille par Olivier Giroud