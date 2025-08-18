  1. Clients Privés
Tessin Condamnation avec sursis d'un prêtre: la procureure fait recours

ATS

18.8.2025 - 17:59

La procureure tessinoise a fait appel du jugement rendu la semaine dernière par le tribunal pénal cantonal dans le procès contre un prêtre. Le tribunal avait condamné l'homme de 56 ans à 18 mois de prison avec sursis. Le religieux avait été immédiatement remis en liberté.

L'accusé a été reconnu coupable de trois cas de contrainte sexuelle et de quatre cas d'actes sexuels avec des mineurs (photo symbolique, archives).
L'accusé a été reconnu coupable de trois cas de contrainte sexuelle et de quatre cas d'actes sexuels avec des mineurs (photo symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

18.08.2025, 17:59

L'accusé a été reconnu coupable de trois cas de contrainte sexuelle et de quatre cas d'actes sexuels avec des mineurs. Le tribunal a également prononcé une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou extraprofessionnelle impliquant un contact avec des mineurs. L'homme doit en outre suivre une thérapie ambulatoire.

La procureure a fait recours contre ce jugement, a indiqué lundi le ministère public tessinois à Keystone-ATS. Il avait requis une peine d'emprisonnement de cinq ans et demi de prison.

De nombreux observateurs se sont montrés surpris par ce verdict qui était même plus clément que ce qu'avait demandé la défense (36 mois). L'association tessinoise de soutien aux victimes d'abus sexuels dans l'église a critiqué le jugement.

Il n'y a pas d'actes «légers» en matière d'abus sexuels, a indiqué dans un communiqué l'association Gava (Gruppo di Ascolto per le Vittime in Ambito Religioso, soit le groupe d'écoute pour les victimes dans un contexte religieux). Gava se référait aux propos du juge selon lequel le prêtre n'avait pas touché les parties génitales de «la plupart» des neuf victimes.

Selon le magistrat, il s'agissait d'une affaire «légère» par rapport à d'autres cas. L'accusé s'est en outre montré «coopératif» et a fait preuve d'un repentir sincère. Le prêtre a été responsable de l'assistance spirituelle et de l'accompagnement des jeunes au sein du diocèse de Lugano et était par ailleurs enseignant dans plusieurs écoles secondaires du Tessin.

Agressions sexuelles. Un an et demi de prison avec sursis pour un prêtre au Tessin

Agressions sexuellesUn an et demi de prison avec sursis pour un prêtre au Tessin

