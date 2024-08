La condamnation de Thierry Ador à 12 mois de prison avec sursis est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'avocat genevois convaincu de faux dans les titres pour avoir inscrit des indications erronées dans des formules officielles de bail.

Thierry Ador s'est occupé, en collaboration avec une régie, de la gestion et de la location de deux immeubles à Morges et à Lausanne entre 2009 et 2017. Lors de l'établissement de dix nouveaux contrats de bail, il a communiqué à la gérance des montants erronés concernant les anciens loyers ainsi que des noms fictifs d'anciens locataires.

ATS

Dans un arrêt publié vendredi, la 2e Cour de droit pénal confirme la décision de la Cour de justice du canton de Genève. Cette dernière pouvait à bon droit retenir une culpabilité lourde: le condamné a agi par pur appât du gain alors qu'il jouit d'une situation financière confortable. Il s'est montré indifférent voire méprisant à l'égard des locataires qu'il a trompés.

Les juges de Mon Repos soulignent aussi la durée de la période délictuelle – plus de 8 ans – et l'action répétée et systématique du recourant. Enfin, sa collaboration avec la justice s'est vite dégradée, laissant transparaître une absence presque totale prise de conscience.

Peine appropriée

Dans ces conditions, le prononcé d'une peine privative de liberté – plutôt que de jours-amendes – apparaît approprié. En effet, la justice genevoise a estimé qu'une peine pécuniaire ne serait pas suffisante pour dissuader l'avocat de récidiver alors qu'il est encore actif dans la gestion immobilière. Ce choix n'est pas contraire au droit, conclut le Tribunal fédéral.

Ces données étaient inscrites par la régie sur la formule officielle destinée au nouveau locataire. Cela permettait de déguiser une augmentation massive du loyer et d'éviter que le locataire n'engage une procédure de contestation initiale. (arrêt 7B_444/2023 du 16 juillet 2024)

aula, ats