  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ascension tragique Condamné pour avoir laissé sa compagne mourir de froid à 3'700 m d’altitude

Clara Francey

20.2.2026

Un an après la mort par hypothermie d’une alpiniste de 33 ans abandonnée au plus haut sommet d’Autriche, son partenaire a été condamné jeudi soir à cinq mois de prison avec sursis pour homicide involontaire par négligence aggravée.

Avec ses 3'798 mètres d'altitude, le Grossglockner est la montagne la plus haute d’Autriche (photo d'illustration).
Avec ses 3'798 mètres d'altitude, le Grossglockner est la montagne la plus haute d’Autriche (photo d'illustration).
imago/Eibner Europa

Agence France-Presse

20.02.2026, 10:15

L'homme de 37 ans, son compagnon dans la vie, qui avait entrepris l'ascension hivernale avec elle du Grossglockner (3'798 mètres) en janvier 2025, a été reconnu coupable en première instance par le tribunal d'Innsbruck au Tyrol (ouest), selon l'agence APA.

Le tribunal n'était pas joignable dans l'immédiat pour confirmation et la peine n'est pas définitive, le prévenu - qui doit aussi payer une amende de 9'400 euros - pouvant faire appel. Il avait plaidé non coupable. Mais selon le juge, la défunte était «à mille lieues» de son niveau et elle s'était placée «sous sa responsabilité».

Le couple était mal préparé et mal équipé, son départ était trop tardif et il n'a pas eu les réactions adéquates dans des conditions météorologiques extrêmes. Il aurait dû faire demi-tour plus tôt. Selon la version du survivant, la situation a dégénéré lorsque sa compagne n’arrivait plus à avancer.

Il est redescendu seul, à sa demande, pour chercher du secours tard dans la nuit et son corps a été retrouvé le lendemain matin. Les analyses ont ensuite démontré que la victime souffrait d'une infection virale.

Une ex-compagne de l’accusé a relaté lors de son témoignage une ascension au Grossglockner qu'elle avait effectuée avec le trentenaire. Lors de la descente, il l’avait «laissée en plein milieu de la nuit» parce qu’elle était trop lente. Il lui avait dit qu'elle ne devait «pas en faire tout un plat».

Les plus lus

Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Enrôlés de force par l'armée russe, ils vivent un véritable calvaire !
Au moins 25 millions proposés à des victimes, sous conditions
Six obscures sociétés de Sarah Ferguson ont été fermées
«Quand j'ai des relations intimes, j'ai l'impression qu'on déverse de l'eau brûlante sur moi...»
Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses