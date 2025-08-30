Le Secrétaire général Alain Berset hospitalisé

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué samedi le service de presse de l'organisation. Son état n’est pas préoccupant mais, par précaution,il restera quelques jours en observation.

Alain Berste devait se rendre en Slovénie (archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

En conséquence, sa participation au Forum stratégique de Bled a dû être annulée. Les autorités slovènes en ont été informées.

Le Forum stratégique de Bled (Slovénie) a été lancé en 2006, au moment où la Slovénie s'engageait dans la voie de l'intégration européenne, après avoir adhéré à l'UE et l'OTAN en 20024.

A ce stade, sa présence aux engagements prévus la semaine prochaine reste incertaine.

Archive de septembre 2024