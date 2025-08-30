Le Secrétaire général Alain Berset hospitalisé

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conseil de l'Europe Le Secrétaire général Alain Berset hospitalisé

ATS

30.8.2025 - 15:42

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué samedi le service de presse de l'organisation. Son état n’est pas préoccupant mais, par précaution,il restera quelques jours en observation.

Alain Berste devait se rendre en Slovénie (archives).
Alain Berste devait se rendre en Slovénie (archives).
Keystone

Keystone-SDA

30.08.2025, 15:42

30.08.2025, 15:45

En conséquence, sa participation au Forum stratégique de Bled a dû être annulée. Les autorités slovènes en ont été informées.

Le Forum stratégique de Bled (Slovénie) a été lancé en 2006, au moment où la Slovénie s'engageait dans la voie de l'intégration européenne, après avoir adhéré à l'UE et l'OTAN en 20024.

A ce stade, sa présence aux engagements prévus la semaine prochaine reste incertaine.

Archive de septembre 2024

Alain Berset: «Un peu plus de Suisse en Europe ne peut faire que du bien»

Alain Berset: «Un peu plus de Suisse en Europe ne peut faire que du bien»

Le futur secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset prépare sa rentrée avant sa prise de fonction le 18 septembre. Le Fribourgeois, dont l'ancienne vie de conseiller fédéral lui paraît déjà lointaine, compte diriger avec tact, pour «influencer le cours des choses».

11.09.2024

Les plus lus

«Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Des débuts de rêve pour Isaac Schmidt, buteur après... 5 minutes !
Le Secrétaire général Alain Berset hospitalisé
«La gestion de ce drame fut désastreuse» - Le Valais présente ses excuses