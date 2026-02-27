Melania Trump va présider lundi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, une première pour une Première dame américaine, ont annoncé ses services.

Ce sera la première fois qu'une Première dame en exercice présidera un Conseil de sécurité. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La Première dame Melania Trump va entrer dans l'histoire à l'ONU en tenant le marteau alors que les Etats-Unis assurent la présidence du Conseil de sécurité pour souligner l'importance de l'éducation pour faire avancer la tolérance et la paix dans le monde», précise le communiqué.

Cette réunion sur l'éducation, la technologie et la paix lundi à 15h00 (21h00 en Suisse) marquera «la première fois qu'une Première dame en exercice préside un Conseil de sécurité», ajoute-t-il.

«Personne ne s'intéresse autant à la protection de la jeunesse américaine que notre fantastique Première dame, qui est maintenant une star de cinéma», avait commenté mardi lors du discours sur l'état de l'Union le président Donald Trump.

Une référence au documentaire «Melania» d'Amazon-MGM sorti en salles fin janvier, qui retrace les vingt jours de la Première dame avant l'investiture de son mari en 2025.