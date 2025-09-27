  1. Clients Privés
Région de Léningrad Consommation d'alcool frelaté en Russie: le bilan monte à 25 morts

ATS

27.9.2025 - 13:43

Le bilan des intoxications mortelles attribuées à la consommation d'alcool frelaté depuis début septembre dans la région de Léningrad, dans le nord-ouest de la Russie, est passé à 25, ont indiqué samedi les autorités locales.

Trois suspects ont été arrêtés et attendent leur procès (photo d’illustration).
IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA

«L'examen médico-légal des corps de six personnes décédées», retrouvées du 10 au 17 septembre dans la région de Volosovski, «a révélé des niveaux élevés ou létaux de méthanol», a annoncé le Comité d'enquête, chargé des principales investigations dans le pays.

Vendredi, il avait déjà fait état de 19 décès, dans le district de Slantsevski. Trois suspects ont été arrêtés et attendent leur procès, selon les enquêteurs, qui avaient rapporté vendredi l'interpellation d'une sexagénaire et d'un septuagénaire, soupçonnés d'avoir vendu cet alcool aux victimes.

Les incidents mortels dus à l'alcool frelaté bon marché ne sont pas rares en Russie, un pays touché par des niveaux élevés d'alcoolisme depuis des années, bien qu'en recul par rapport aux sommets atteints dans les années 1990.

Si la loi sanctionnant le trafic de méthanol a depuis été renforcée, le prix de la vodka reste inabordable pour des millions de Russes, notamment dans les zones rurales avec un niveau de vie très bas.

