Contrôles de sécurité incendie en Valais: communes «dépassées»

Dans le canton du Valais, de nombreuses communes sont dépassées par les contrôles de protection contre les incendies, ont déclaré à la radio-télévision alémanique SRF un expert en protection contre les incendies et la présidente de la commune de Zermatt. Après la catastrophe de Crans-Montana, l'on veut réexaminer les dispositions relatives à la protection contre les incendies.

En Valais, ce sont les communes qui sont chargées de contrôler les prescriptions en matière de protection contre les incendies. IMAGO/CHROMORANGE

Keystone-SDA ATS

«Si je regarde les ressources de la commune, et je parle certainement aussi pour d'autres communes, il y a souvent un problème de ressources», a déclaré la présidente de Zermatt Romy Biner dans l'émission «Heute Morgen» de mardi.

Jusqu'à l'année dernière, une seule personne était responsable des contrôles à Zermatt. Depuis, une autre a été engagée. La commune collabore désormais avec l'Assurance immobilière bernoise. «Avant, les contrôles étaient toujours effectués, mais pas au même rythme que celui exigé par la loi», a poursuivi Mme Biner.

En Valais, ce sont les communes qui sont chargées de contrôler les prescriptions en matière de protection contre les incendies. Après cette terrible tragédie, les autorités et la population ont pris conscience du problème.

Hugo Cina, expert valaisan en matière de protection contre les incendies, a déclaré à SRF qu'il souhaitait que les communes s'unissent et nomment un expert régional en matière de protection contre les incendies pour assumer cette tâche. De nombreuses personnes responsables de la protection contre les incendies ne sont pas suffisamment formées, selon lui.