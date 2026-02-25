La Confédération versera une contribution de solidarité unique de 50'000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral a transmis mercredi son message au Parlement, qui se prononcera en mars.

L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La loi doit être déclarée urgente. Elle doit compléter les instruments existants, surtout prévus pour des cas isolés et qui atteignent leurs limites lors d'événements causant un grand nombre de victimes.

La contribution de solidarité doit offrir aux personnes concernées une aide rapide et sans contrainte bureaucratique. Elle sera versée aux bénéficiaires de l'aide financière d'urgence du canton du Valais.

Pour un montant maximal de 20 millions, la Confédération financera et organisera aussi une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Elle soutiendra également les cantons pour le financement de l'aide aux victimes, à hauteur de 8,5 millions.

