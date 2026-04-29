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Controverse à Bâle Au lieu des loyers accessibles, des appartements de luxe pour expatriés

Samuel Walder

29.4.2026

Cinq ans après la résiliation de son bail, un projet de logement bâlois fait à nouveau l'objet de critiques: au lieu de logements bon marché, ce sont des appartements meublés coûteux qui sont construits pour les expatriés - sur le plan juridique, beaucoup de choses ne sont pas claires.

Après des résiliations de bail dans un immeuble d'habitation bâlois, des expatriés emménagent désormais dans les nouveaux appartements.
Après des résiliations de bail dans un immeuble d'habitation bâlois, des expatriés emménagent désormais dans les nouveaux appartements.
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Samuel Walder

29.04.2026, 18:46

29.04.2026, 20:48

Cinq ans après la résiliation controversée des derniers baux, la vie reprend certes ses droits dans la Lothringerstrasse à Bâle, mais la prochaine polémique ne se fait pas attendre. Les immeubles 167 et 169 ont été rénovés, les anciens appartements ont disparu. Là où vivaient autrefois des locataires de longue date, on trouve désormais des espaces modernes avec des cuisines ouvertes et des tours de lavage individuelles. C'est ce que rapporte la «Basler Zeitung».

Ce qui est particulièrement délicat, c'est ce qui est prévu dans la partie supérieure du numéro 169: pas moins de douze appartements doivent être loués en tant qu'appartements meublés. C'est l'entreprise lucernoise Wowliving AG, spécialisée dans l'habitat à court terme, qui est à l'origine de ce concept. Il n'y a pas encore d'annonces, mais un coup d'œil sur des offres comparables montre le loyer qui pourrait être demandé à l'avenir.

Pour un appartement meublé de deux pièces, il faut compter entre 2000 et 3000 francs par mois à Bâle. Le prix comprend des extras comme un service de nettoyage bihebdomadaire, un scooter électrique et un «Wow-Guide» avec des conseils pour les restaurants. Le groupe cible est avant tout constitué d'expatriés - notamment en raison de la proximité du campus Novartis, accessible en dix minutes à pied.

Ils s’accrochent à leurs maisons. Les seniors disposent de logements en abondance – les jeunes en paient le prix

Ils s’accrochent à leurs maisonsLes seniors disposent de logements en abondance – les jeunes en paient le prix

Autorisation manquante - situation juridique peu claire

Sur le plan juridique, le projet évolue toutefois sur un terrain glissant. Aucune autorisation n'a été demandée pour la transformation. «Nous n'étions pas conscients que cela pourrait être nécessaire», explique Jakob Fischer de la société Wohnplus AG, qui représente le propriétaire, à la «Basler Zeitung». Pourtant, dans un cas similaire, la cour d'appel a estimé que de tels concepts pouvaient être considérés comme un changement d'affectation de l'habitat. L'habitation présuppose une certaine «permanence du séjour», tandis que des services supplémentaires parlent plutôt en faveur d'un établissement d'hébergement.

C'est précisément cette critique qui doit être désamorcée à la rue de Lorraine. Selon Fischer, Wowliving a assuré que les appartements seraient loués «au moins huit à dix mois». Reste à savoir si cela suffira.

Les propriétaires se défendent contre les reproches

Ce qui est clair, c'est que la tendance aux «Serviced Apartments» prend de l'ampleur à Bâle. De plus en plus de prestataires acquièrent des logements pour les transformer en offres lucratives à court terme. Le député PS Ivo Balmer avait déjà mis en garde contre cette évolution il y a deux ans. Des immeubles entiers sont transformés en complexes d'appartements, critiquait-il. Pour lui, de tels concepts sont des «dévoreurs de logements».

Les propriétaires rejettent cette critique. Il est faux de diaboliser en bloc les appartements d'affaires, dit Fischer. La demande a changé, tout comme les besoins en logement. De plus, la Lothringerstrasse ne perd guère d'espace d'habitation classique : grâce à la transformation d'anciens garages, le nombre d'appartements est passé de 39 à 48.

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