Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !

Monica Bellucci est convoquée comme témoin dans le cadre d'un litige portant sur les droits d'auteur d'un documentaire dans lequel elle incarne Maria Callas, a appris l'AFP lors d'une audience lundi à Lyon.

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'actrice italienne était appelée à la barre du tribunal correctionnel de Lyon à la demande du cinéaste Tom Volf, réalisateur de «Maria Callas: lettres et mémoires», mais l'examen du dossier a été renvoyé au 9 février.

L'artiste américain accuse la société de production Pictures d'avoir diffusé sans son accord «une version inachevée» du documentaire et de ne pas avoir respecté son droit au «final cut», c'est-à-dire son droit de regard sur la version finale de l’œuvre.

«Non seulement la production n'a pas demandé l'autorisation du réalisateur, mais elle était parfaitement informée qu'il s'opposait à l'exploitation de cette version (...), nous en avons la preuve», explique son avocat Paul Le Fèvre.

Tom Volf estime que Monica Belluci pourrait éclairer les juges sur les conditions de sortie du film, notamment sur le fait qu’elle était informée du différend qui opposait réalisateur et producteur. Interrogée par l'AFP en marge de l'audience, la défense de la société de production n'a pas souhaité commenter le dossier.

Réalisateur et metteur en scène, Tom Volf s'est pris de passion pour le parcours de la cantatrice grecque, à laquelle il a consacré un premier documentaire à succès, intitulé «Maria by Callas», sorti en 2017.

Il est l'auteur d'une biographie de la diva, «Maria Callas : lettres et mémoires», publiée en 2019 chez Albin Michel, qui a servi de base à une pièce de théâtre, dans laquelle Monica Bellucci incarnait la cantatrice.

Cette pièce a par la suite donné lieu au projet de film documentaire reprenant des extraits de la pièce. C'est ce projet qui oppose réalisateur et producteur. Le film a été présenté en 2023 à Rome, en Grèce, en Espagne et à New-York, avant son avant-première française à Lyon, le 14 octobre 2024.