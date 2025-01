Après une analyse approfondie, Coop a décidé de laisser expirer le contrat de franchise de The Body Shop Switzerland. 33 magasins vont fermer.

Coop abandonne Body Shop en Suisse - 33 magasins ferment. KEYSTONE

Lea Oetiker

Après une analyse approfondie, Coop a décidé de laisser expirer le contrat de franchise de The Body Shop Switzerland, indique un communiqué publié mardi matin. «Le positionnement unique sur le marché, défini auparavant par le franchiseur The Body Shop International Limited, n'existe plus entre-temps», écrit Coop.

Le programme de revitalisation mené ces dernières années par le franchiseur n'a pas eu l'effet escompté, malgré les efforts intensifs et le grand engagement des collaborateurs de The Body Shop Switzerland.

Les 108 collaborateurs de The Body Shop Switzerland se verront proposer un emploi au sein du groupe Coop. Pour les 33 surfaces de vente libérées, Coop évalue une utilisation par ses autres formats spécialisés.

Le contrat de franchise court encore jusqu'à fin mai 2025.

