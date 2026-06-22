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Gouvernement Corée du Sud: 25 ans de prison pour un ex-ministre de la Justice

ATS

22.6.2026 - 08:30

Un tribunal de Séoul a condamné lundi un ancien ministre de la Justice à 25 ans de prison pour son rôle dans la crise de la loi martiale en 2024, a-t-on appris auprès d'une source judiciaire.

Keystone-SDA

22.06.2026, 08:30

«L'ancien ministre de la Justice Park Sung-jae a été condamné à 25 ans de prison en première instance pour son implication dans une insurrection», a rapporté l'agence de presse Yonhap depuis un tribunal de Séoul.

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