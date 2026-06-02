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«Un projet ignorant» Des chambres mixtes à l'hôpital ? Tollé en Corée du Sud !

ATS

2.6.2026 - 06:59

La Corée du Sud a renoncé à son projet de mettre fin à la séparation obligatoire des hommes et des femmes dans les chambres d'hôpital, après une réaction publique extrêmement hostile, a indiqué à l'AFP le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé entendait faciliter le partage de chambres d'hôpital par les membres d'une même famille et les couples. Mais la proposition a suscité une forte opposition.
Le ministère de la Santé entendait faciliter le partage de chambres d'hôpital par les membres d'une même famille et les couples. Mais la proposition a suscité une forte opposition.
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

02.06.2026, 06:59

Selon le projet présenté le mois dernier, les hôpitaux sud-coréens n'auraient plus été tenus de séparer les patients par sexe dans les chambres pour hospitalisation, une règle dont la violation est actuellement passible d'une suspension pouvant aller jusqu'à 15 jours.

Le ministère de la Santé entendait ainsi faciliter le partage de chambres d'hôpital par les membres d'une même famille et les couples. Mais la proposition a suscité une forte opposition, avec un vif débat public et quelque 4000 commentaires publiés sur un site gouvernemental.

De nombreuses critiques mentionnaient des préoccupations concernant la sécurité et la vie privée des femmes, évoquant le risque d'«agressions» ou dénonçant «un projet ignorant qui méprise la peur et l'anxiété des patientes».

Sous pression, Séoul a fait machine arrière. «La séparation des sexes sera maintenue comme dans le système actuel», a indiqué le ministère, précisant que des exceptions continueraient de s'appliquer dans les unités de soins intensifs et les chambres à deux lits occupées par des membres d'une même famille.

Selon le ministère, certains gouvernements locaux avaient eux-mêmes demandé l'assouplissement des règles pour des raisons pratiques.

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