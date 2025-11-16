Victime d'un cambriolage à son domicile, la chanteuse de la K-pop Nana a maîtrisé le voleur avec l'aide de sa mère, ce qui a permis à la police de l'arrêter, ont annoncé la police sud-coréenne dimanche. Les deux femmes ont été blessées.

Nana, de son vrai nom Im Jin-ah, a commencé sa carrière en 2009 au sein du groupe féminin de K-pop After School (archives). IMAGO/Penta Press

Keystone-SDA ATS

Le malfaiteur présumé est entré samedi matin par effraction dans le logement de l'artiste sud-coréenne en banlieue de Séoul pour y dérober des objets de valeur, a déclaré un enquêteur du commissariat de la ville de Guri (nord-ouest).

Nana «et sa mère ont pris le dessus sur le cambrioleur, un homme d'une trentaine d'années, au cours d'une lutte physique, ce qui a conduit à son arrestation», a-t-il ajouté. Le suspect a été inculpé pour vol aggravé, de même source.

Mère gravement blessée

Blessée, la vedette sud-coréenne âgée de 34 ans est soignée à l'hôpital, tout comme sa mère, qui souffre de blessures graves, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Nana, de son vrai nom Im Jin-ah, a commencé sa carrière en 2009 au sein du groupe féminin de K-pop After School. Elle dispose d'une communauté fidèle de fans depuis sa participation à Orange Caramel, un trio issu d'After School. Leur clip «Catallena», sorti en 2014, a été visionné plus de 35 millions de fois sur YouTube. Elle s'est en parallèle tournée vers une carrière d'actrice, allant jusqu'à incarner des premiers rôles dans des séries télévisées.