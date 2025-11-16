  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Corée du Sud Une vedette de la K-pop maîtrise un cambrioleur

ATS

16.11.2025 - 07:27

Victime d'un cambriolage à son domicile, la chanteuse de la K-pop Nana a maîtrisé le voleur avec l'aide de sa mère, ce qui a permis à la police de l'arrêter, ont annoncé la police sud-coréenne dimanche. Les deux femmes ont été blessées.

Nana, de son vrai nom Im Jin-ah, a commencé sa carrière en 2009 au sein du groupe féminin de K-pop After School (archives).
Nana, de son vrai nom Im Jin-ah, a commencé sa carrière en 2009 au sein du groupe féminin de K-pop After School (archives).
IMAGO/Penta Press

Keystone-SDA

16.11.2025, 07:27

16.11.2025, 07:28

Le malfaiteur présumé est entré samedi matin par effraction dans le logement de l'artiste sud-coréenne en banlieue de Séoul pour y dérober des objets de valeur, a déclaré un enquêteur du commissariat de la ville de Guri (nord-ouest).

Nana «et sa mère ont pris le dessus sur le cambrioleur, un homme d'une trentaine d'années, au cours d'une lutte physique, ce qui a conduit à son arrestation», a-t-il ajouté. Le suspect a été inculpé pour vol aggravé, de même source.

Cambriolage. Olivier Giroud cambriolé, près de 500'000 francs de bijoux dérobés

CambriolageOlivier Giroud cambriolé, près de 500'000 francs de bijoux dérobés

Mère gravement blessée

Blessée, la vedette sud-coréenne âgée de 34 ans est soignée à l'hôpital, tout comme sa mère, qui souffre de blessures graves, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Nana, de son vrai nom Im Jin-ah, a commencé sa carrière en 2009 au sein du groupe féminin de K-pop After School. Elle dispose d'une communauté fidèle de fans depuis sa participation à Orange Caramel, un trio issu d'After School. Leur clip «Catallena», sorti en 2014, a été visionné plus de 35 millions de fois sur YouTube. Elle s'est en parallèle tournée vers une carrière d'actrice, allant jusqu'à incarner des premiers rôles dans des séries télévisées.

Les plus lus

Droits de douane : le Conseil fédéral aurait fait plus de concessions qu’annoncé
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Nick Fuentes, le suprémaciste blanc qui divise le mouvement MAGA
Suivez le slalom messieurs en direct
En démonstration face à la Suède, la Nati n’est plus qu’à un pas du Mondial
L'accord douanier conclu grâce à un message «Truth Social»