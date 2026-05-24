Le corps d'une personne a été retrouvé dans une voiture incendiée dimanche matin à Echirolles, en périphérie de Grenoble, et une enquête pour «meurtre en bande organisée» a été ouverte, a indiqué le parquet de Grenoble.

La macabre découverte a été faite vers 05H15 (image d'illustration). IMAGO/ABACAPRESS

Angelica Zermatten

La macabre découverte a été faite vers 05H15 «par les pompiers qui intervenaient pour un feu de véhicule» dans un quartier du sud-est de la ville, précise-t-il dans un communiqué.

«A l'intérieur du véhicule se trouvait le corps d'un homme non encore identifié», poursuit le parquet, ajoutant que la victime a été atteinte «par des tirs d'arme à feu».

A proximité de l'épave et de la victime, découvertes au pied d'un immeuble, des «douilles» ont été trouvées ainsi qu'un «bidon d'essence», avait indiqué plus tôt à l'AFP le parquet.

Une autopsie est prévue lundi matin. L'enquête, ouverte en outre pour «destruction par moyen dangereux en bande organisée», a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), selon le communiqué.

Grenoble et certaines de ses banlieues dont Echirolles sont régulièrement marquées par des épisodes de violences par arme à feu liées au trafic de drogue.

Le 24 mars, toujours à Echirolles, un homme de 44 ans avait été tué par balles au pied d'un immeuble dans un quartier prioritaire de l'ouest de la ville. Des douilles avaient été retrouvées à proximité de la victime, selon la police.