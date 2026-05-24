  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Corps dans une voiture incendiée en Isère : enquête ouverte pour meurtre

Angelica Zermatten

24.5.2026

Le corps d'une personne a été retrouvé dans une voiture incendiée dimanche matin à Echirolles, en périphérie de Grenoble, et une enquête pour «meurtre en bande organisée» a été ouverte, a indiqué le parquet de Grenoble.

La macabre découverte a été faite vers 05H15 (image d'illustration).
La macabre découverte a été faite vers 05H15 (image d'illustration).
IMAGO/ABACAPRESS

24.05.2026, 17:06

La macabre découverte a été faite vers 05H15 «par les pompiers qui intervenaient pour un feu de véhicule» dans un quartier du sud-est de la ville, précise-t-il dans un communiqué.

«A l'intérieur du véhicule se trouvait le corps d'un homme non encore identifié», poursuit le parquet, ajoutant que la victime a été atteinte «par des tirs d'arme à feu».

A proximité de l'épave et de la victime, découvertes au pied d'un immeuble, des «douilles» ont été trouvées ainsi qu'un «bidon d'essence», avait indiqué plus tôt à l'AFP le parquet.

Une autopsie est prévue lundi matin. L'enquête, ouverte en outre pour «destruction par moyen dangereux en bande organisée», a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), selon le communiqué.

Grenoble et certaines de ses banlieues dont Echirolles sont régulièrement marquées par des épisodes de violences par arme à feu liées au trafic de drogue.

Le 24 mars, toujours à Echirolles, un homme de 44 ans avait été tué par balles au pied d'un immeuble dans un quartier prioritaire de l'ouest de la ville. Des douilles avaient été retrouvées à proximité de la victime, selon la police.

Les plus lus

Trump n'entend pas «se précipiter» en vue d'un accord avec l'Iran
Kevin Fiala : «Je suis passé d'un fol espoir à une grande déception»
«Ce matin, un missile est tombé à 100 mètres de chez mes parents»
Une amende fiscale de plusieurs millions contre Pierin Vincenz
Alain Prost victime d'un violent cambriolage chez lui à Nyon
La Suisse de Cadieux fait exploser les compteurs !