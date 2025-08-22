  1. Clients Privés
France Corps retrouvés dans la Seine : un homme soupçonné d'être l'auteur des quatre meurtres

Basile Mermoud

22.8.2025

L'homme interpellé mercredi pour homicides après la découverte de quatre corps dans la Seine à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) est mis en cause pour «l'ensemble des meurtres depuis le début», a indiqué une source proche du dossier à l'AFP vendredi.

Deux enquêtes pour homicide volontaire ont été ouvertes et confiées à la Brigade criminelle de la police judiciaire de Paris (archive).
AFP

Agence France-Presse

22.08.2025, 18:58

Il est soupçonné de quatre homicides «depuis le début puisqu'il a été placé en garde à vue pour meurtres en concours», souligne encore cette source. «Officiellement», l'homme est âgé de 24 ans, mais il existe des «incertitudes» sur son âge exact et sa nationalité, poursuit-elle. Contacté, son avocat, Me Antoine Ory, n'a pas souhaité commenter à ce stade.

France. Un homme mis en examen pour «tentative de meurtre en bande organisée»

FranceUn homme mis en examen pour «tentative de meurtre en bande organisée»

Le chef de meurtres en concours signifie que les soupçons se portent sur un «concours d'infractions»: autrement dit le ou les meurtres ont pu être commis par une personne suspectée d'autres faits pour lesquels il n'a pas été définitivement condamné. Lorsqu'il s'agit de meurtres en concours, la garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures.

Sollicité pour savoir les faits que recouvre la garde à vue de cet homme, le parquet de Créteil a indiqué que «tant que les mesures de garde à vue sont en cours, (il) ne s’exprimera pas sur ce dossier».

Des «lésions de violences» sur un corps

Une deuxième garde à vue dans ce dossier a débuté jeudi, mais aucune précision n'a été apportée sur de potentiels liens entre cette seconde garde à vue et la première.

Dans ce dossier, le ministère public a indiqué que deux des quatre corps retrouvés dans le fleuve présentaient des «lésions de violences», sans précision sur la présence ou non de telles lésions sur les deux autres corps.

Aucun signe précurseur. Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté

Aucun signe précurseurMère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté

Deux enquêtes pour homicide volontaire ont été ouvertes et confiées à la Brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Seule l'une des victimes a été identifiée à ce stade, un homme âgé d'une quarantaine d'années et domicilié dans le Val-de-Marne.

«De nombreux examens techniques (notamment médico-légaux) et investigations sont en cours afin notamment d’établir l’identité des trois défunts non identifiés, mais aussi les circonstances et la date de décès de l’ensemble des corps retrouvés», précisait le parquet samedi.

