Le corps sans vie d'une Suissesse de 59 ans a été découvert jeudi matin dans le lac de Zoug, près du port de la ville. Rien n'indique qu'elle ait été victime d'un crime. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de sa mort. (Photo d'archives). sda

Keystone-SDA ATS

La police zougoise a été alertée vers 8h45, écrit-elle. Les sauveteurs issus des pompiers volontaires de la ville de Zoug ont été dépêchés sur place pour extraire le cadavre de l'eau. L'institut médico-légal de Zurich doit désormais en faire l'autopsie.