Enquête ouverte Corps sans vie d'une quinquagénaire trouvé près du port de Zoug

ATS

5.2.2026 - 16:10

Le corps sans vie d'une Suissesse de 59 ans a été découvert jeudi matin dans le lac de Zoug, près du port de la ville. Rien n'indique qu'elle ait été victime d'un crime. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de sa mort.

05.02.2026, 16:10

La police zougoise a été alertée vers 8h45, écrit-elle. Les sauveteurs issus des pompiers volontaires de la ville de Zoug ont été dépêchés sur place pour extraire le cadavre de l'eau. L'institut médico-légal de Zurich doit désormais en faire l'autopsie.

