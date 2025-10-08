  1. Clients Privés
Enquête pour «meurtre» ouverte Le corps d'un Suisse retrouvé sur une plage en Corse

ATS

8.10.2025 - 19:52

Le corps d'un ressortissant suisse d'une soixantaine d'années a été découvert fin septembre sur une plage de Corse. Une enquête a été ouverte pour «meurtre», a-t-on appris mercredi auprès de la justice.

Cet homme a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia.
Cet homme a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia.
Imago

Keystone-SDA

08.10.2025, 19:52

Cet homme a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia, a indiqué à l'AFP Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de cette ville du nord de la Corse.

«Après la découverte du corps et la réalisation des premiers examens médico-légaux, une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès», a précisé M. Navarre.

«Les premiers éléments médicaux semblent indiquer que la mort de la victime est consécutive à plusieurs blessures ou coups portés», a-t-il ajouté.

