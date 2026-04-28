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Corsier-sur-Vevey Un cambrioleur vole 5kg de cannabis – Le locataire de l'appartement aussi arrêté !

ATS

28.4.2026 - 10:15

La police vaudoise a eu affaire à un jeune cambrioleur la semaine dernière qui a dérobé plus de cinq kilos de cannabis dans un appartement à Corsier-sur-Vevey (VD). Plusieurs centaines de grammes de produits cannabiques supplémentaires ont ensuite aussi été découverts dans ce même appartement.

La police vaudoise a eu affaire à un jeune cambrioleur la semaine dernière qui a dérobé plus de cinq kilos de cannabis dans un appartement à Corsier-sur-Vevey (archives).
La police vaudoise a eu affaire à un jeune cambrioleur la semaine dernière qui a dérobé plus de cinq kilos de cannabis dans un appartement à Corsier-sur-Vevey (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.04.2026, 10:15

28.04.2026, 10:39

Le cambriolage a eu lieu le mercredi 22 avril dernier aux alentours de 18h30, indique mardi la police cantonale dans un communiqué. C'est à ce moment que la présence d'un individu suspect a été signalée dans un immeuble de Corsier-sur-Vevey.

Rapidement, plusieurs patrouilles de Police Riviera se sont rendues sur place. En cheminant dans le bâtiment, les agents ont rencontré un homme portant une valise. A la vue de la police, il a abandonné son chargement et a pris la fuite. Il a été immédiatement interpellé dans le bâtiment, raconte la police vaudoise.

Locataire aussi interpellé

Il s'agit d'un ressortissant suisse de 21 ans résidant dans le canton. Il a été conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Dans la valise abandonnée, les policiers ont découvert plus de 5 kilogrammes de cannabis. Le jeune homme est soupçonné d'être entré par effraction dans l'appartement où se trouvait la drogue afin de la subtiliser, explique-t-elle.

C'est lors de la perquisition de l'appartement cambriolé que plusieurs autres centaines de grammes de produits cannabiques ont été trouvés. Le locataire, un ressortissant suisse de 31 ans, a également été interpellé par la suite, selon la police.

Les investigations sont menées par la police de sûreté sous la conduite du Ministère public qui a ouvert une instruction pénale à l'encontre des deux personnes interpellées.

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