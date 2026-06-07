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Ils en visaient 1000 La réunion de Charlots au Chaplin's World n'a pas atteint son objectif

ATS

7.6.2026 - 15:51

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) célèbre cette année son dixième anniversaire. Pour marquer l'événement, 429 participants déguisés en Charlot se sont rassemblés dimanche dans ses jardins. Ensemble, ils ont formé un «10» géant, devant le manoir de Ban.

429 personnes déguisées en Charlot ont posé, ensemble, à l'occasion des 10 ans de Chaplin's World, le musée consacré à la vie de Charlie Chaplin.
429 personnes déguisées en Charlot ont posé, ensemble, à l'occasion des 10 ans de Chaplin's World, le musée consacré à la vie de Charlie Chaplin.
ATS

Keystone-SDA

07.06.2026, 15:51

07.06.2026, 15:55

Cet événement n'était que le deuxième rassemblement de personnes habillées du fameux melon noir, de la moustache et de la canne de Chaplin. Le résultat de dimanche est inférieur de 233 à celui enregistré, au même endroit, en 2017 (662 participants), selon un décompte des organisateurs transmis à Keystone-ATS.

Le record mondial tient donc toujours. Le comité d'organisation s'était fixé d'atteindre les 1000 Charlots.

Cette tentative de record accompagne les nombreuses activités et animations imaginées pour fêter le 10e anniversaire du musée. Entièrement tournée vers le septième art, l'institution a pris ses quartiers sur les hauts de Vevey en 2016. Elle a transformé et adapté le manoir de Ban, résidence de Charlie Chaplin durant les 25 dernières années de sa vie, en un musée immersif.

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