Coulée de fromage imminente: le Valais est prêt à entrer dans l’histoire

Entre briefing stratégique et tests de matériel, la fièvre du fromage est montée d’un cran mardi soir dans le Vieux Pays. Armés de leurs fours, près de 300 racleuses et racleurs bénévoles ont envahi le CERM de Martigny avec une seule et unique mission : mettre tout leur savoir-faire au service de « The Plus Grande Raclette of the World ».

En seulement 1h20, les 4’848 places pour l’événement « The plus grande raclette of the world » ont été vendues sur la plateforme de son partenaire QoQa. myexpo

À moins de deux semaines de l’événement qui accueillera 4'848 convives à Martigny, les bénévoles se sont retrouvés pour un moment clé de préparation.

Chaque racleuse et racleur a soigneusement déposé son four, étiqueté et testé pour garantir un service fluide le jour J. Une séance d’information a ensuite permis de détailler les étapes essentielles de la soirée du 5 avril.

L’événement en chiffres : Près de 300 racleuses et racleurs bénévoles

Plus de 5 000 participants à l’événement

275 fours à raclette électriques

1,5 tonne de fromage à raclette du Valais AOP

2’500 bouteilles de vin au frais

1,5 tonne de pommes de terre

480 kg de cornichons et 380 kg d’oignons Montre plus

4 848 billets vendus dont : 39% de valaisans

58% de romands hors Valais

3% de suisses allemands Montre plus

Au-delà de la logistique, cette rencontre fut aussi un instant de partage et de convivialité : novices et passionnés ont échangé sur leurs techniques de raclage et leur motivation à relever ce défi unique.

« Avec ce four triple, j’arrive à sortir deux portions toutes les 45 secondes », confie fièrement un participant.

D'où viennent les racleurs et racleuses ?

Si l’objectif est de battre un record du monde (voir plus bas), l’événement s’affirme surtout comme une fête du patrimoine gastronomique valaisan.

Eddy: «Chez nous, c’est la raclette, la vraie !»

Parmi les figures emblématiques présentes, Eddy Baillifard a été chaleureusement ovationné.

L’ambassadeur de la raclette valaisanne a aussi prêté son expertise durant la soirée à une vidéo de formation pour apprendre à «racler comme un vrai Valaisan».

Fidèle à son style, il a lancé : « Chez nous, c’est la raclette, la vraie ! Pas une raclonnette. Merci bien. »

À noter : pour des raisons de sécurité, les raclettes flambées à l’Abricotine ou à la Williamine seront strictement interdites lors de l’événement.

Les 275 fours à raclette électriques au repos. Chaque racleuse et racleur a soigneusement déposé son four, étiqueté et testé pour garantir un service fluide le jour J. blue News

Un record à reconquérir, mais sans Guinness des records

Le 22 mars dernier, la France a battu son propre record en réunissant à Saint-Étienne 2'500 convives autour de leur …«raclonnette».

Un record que les Valaisans comptent bien surpasser en remettant la véritable raclette – celle qui se racle à la meule et non fondue sous un petit four en tranches prédécoupées – au milieu du village.

Avec 4'848 convives attendus à Martigny, l’objectif est de doubler le record français. L’exploit sera certifié par acte notarié, mais ne figurera pas dans le Guinness des records (prix excessif selon nos informations).

Une organisation millimétrée

Face à l’engouement suscité par la soirée, myexpo a rapidement étudié la possibilité d’augmenter la capacité d’accueil. Après une évaluation approfondie des différentes options, l’organisation a finalement choisi de maintenir la jauge à 4'848 participants, afin de garantir à chacun une expérience de qualité et un accueil optimal.

« Nous avons mis beaucoup d’énergie pour étudier les différentes possibilités techniques, logistiques et financières. Mais cela aurait nui à la qualité de l’accueil et à l’ambiance de la soirée. Nous avons donc décidé d’y renoncer », explique Samuel Bonvin, directeur de myexpo.

Des navettes seront mises en place depuis la gare de Martigny pour faciliter l’accès au site. Aucune nouvelle vente de billets n’est prévue : la soirée affiche complet, confirmant son caractère exceptionnel.