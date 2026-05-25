En raison de la présence d’une station de recharge électrique dans la soute à bagages, un vol EasyJet reliant l'Egypte à Londres a été détourné vers Rome par mesure de précaution. L'avion a atterri en toute sécurité, les passagers et l'équipage n'ont pas été blessés.

Un vol EasyJet reliant l'Egypte à Londres a dû être détourné vers Rome par mesure de précaution (photo d'archives). Soeren Stache/dpa

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Un vol de la compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet reliant l'Egypte à la Grande-Bretagne a été détourné vers Rome par mesure de précaution à cause de la présence une station de recharge électrique à bord. Comme l'a indiqué la compagnie aérienne, le vol EZY2618 reliant Hurghada à Londres-Luton a atterri mardi soir en toute sécurité à l'aéroport de Rome-Fiumicino.

L'élément déclencheur a été une station de recharge électrique qui se trouvait dans les bagages enregistrés d'un passager et qui a été chargée pendant le vol. Le commandant de bord a alors décidé d'effectuer un atterrissage non prévu «conformément aux règles de sécurité». Selon la compagnie aérienne, il n'y avait certes pas de danger imminent lié à l'appareil, mais les réglementations internationales interdisent de charger des stations de recharge électrique dans la soute d'un avion.

Les données de vol montrent que l'appareil volait à environ 11'000 mètres d'altitude au-dessus de la mer Adriatique lorsqu'il a soudainement mis le cap sur Rome près de trois heures après le décollage et a atterri environ 20 minutes plus tard.

Règles strictes

Selon EasyJet, les passagers ont quitté l'avion dans le calme. La compagnie aérienne a fourni des nuits d'hôtel et des repas avant que le vol ne reprenne mercredi.

Ces dernières années, de nombreuses compagnies aériennes ont durci leurs règles concernant les stations de recharge électrique. La raison en est le risque d'incendie des batteries au lithium-ion, qui peuvent surchauffer ou prendre feu. Les appareils de ce type ne peuvent donc généralement être transportés que dans les bagages à main.

D'autres compagnies aériennes comme Ryanair ou British Airways ont également introduit des règles strictes concernant l'utilisation des stations de recharge électrique. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a renforcé les règles de sécurité internationales en mars dernier.

Des incidents liés aux batteries au lithium se produisent régulièrement dans le monde entier. Ainsi, en novembre 2025, un homme a été brûlé à l'aéroport de Melbourne après qu'une station de recharge électrique a pris feu dans sa poche. Début 2025, un appareil similaire a également été considérée comme la cause probable d'un incendie d'avion en Corée du Sud.