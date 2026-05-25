  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alerte de sécurité Coup de chaud : un avion EasyJet atterrit de manière imprévue à Rome

Lea Oetiker

25.5.2026

En raison de la présence d’une station de recharge électrique dans la soute à bagages, un vol EasyJet reliant l'Egypte à Londres a été détourné vers Rome par mesure de précaution. L'avion a atterri en toute sécurité, les passagers et l'équipage n'ont pas été blessés.

Un vol EasyJet reliant l'Egypte à Londres a dû être détourné vers Rome par mesure de précaution (photo d'archives).
Un vol EasyJet reliant l'Egypte à Londres a dû être détourné vers Rome par mesure de précaution (photo d'archives).
Soeren Stache/dpa

Lea Oetiker

25.05.2026, 09:31

25.05.2026, 11:00

Un vol de la compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet reliant l'Egypte à la Grande-Bretagne a été détourné vers Rome par mesure de précaution à cause de la présence une station de recharge électrique à bord. Comme l'a indiqué la compagnie aérienne, le vol EZY2618 reliant Hurghada à Londres-Luton a atterri mardi soir en toute sécurité à l'aéroport de Rome-Fiumicino.

L'élément déclencheur a été une station de recharge électrique qui se trouvait dans les bagages enregistrés d'un passager et qui a été chargée pendant le vol. Le commandant de bord a alors décidé d'effectuer un atterrissage non prévu «conformément aux règles de sécurité». Selon la compagnie aérienne, il n'y avait certes pas de danger imminent lié à l'appareil, mais les réglementations internationales interdisent de charger des stations de recharge électrique dans la soute d'un avion.

Les données de vol montrent que l'appareil volait à environ 11'000 mètres d'altitude au-dessus de la mer Adriatique lorsqu'il a soudainement mis le cap sur Rome près de trois heures après le décollage et a atterri environ 20 minutes plus tard.

Règles strictes

Selon EasyJet, les passagers ont quitté l'avion dans le calme. La compagnie aérienne a fourni des nuits d'hôtel et des repas avant que le vol ne reprenne mercredi.

Ces dernières années, de nombreuses compagnies aériennes ont durci leurs règles concernant les stations de recharge électrique. La raison en est le risque d'incendie des batteries au lithium-ion, qui peuvent surchauffer ou prendre feu. Les appareils de ce type ne peuvent donc généralement être transportés que dans les bagages à main.

D'autres compagnies aériennes comme Ryanair ou British Airways ont également introduit des règles strictes concernant l'utilisation des stations de recharge électrique. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a renforcé les règles de sécurité internationales en mars dernier.

Des incidents liés aux batteries au lithium se produisent régulièrement dans le monde entier. Ainsi, en novembre 2025, un homme a été brûlé à l'aéroport de Melbourne après qu'une station de recharge électrique a pris feu dans sa poche. Début 2025, un appareil similaire a également été considérée comme la cause probable d'un incendie d'avion en Corée du Sud.

Les plus lus

Les 8 erreurs à éviter pour ne pas invalider votre testament
Qu'est venu faire le plus gros avion du monde à Zurich ?
Terence Hill fait son grand retour... en Suisse!
«J’aurais été mort à l'intérieur» - Un riche héritier défraie la chronique en Thaïlande
«Je vais chi** sur le court» - Son baptême du feu vire au calvaire !