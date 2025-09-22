Dès mercredi, la semaine littéraire est de retour en plein coeur de Lausanne. Durant quatre jours, une librairie éphémère 100% lausannoise prendra ses quartiers au forum de l'Hôtel-de-ville. Une trentaine d'auteurs y signeront des dédicaces samedi matin.

Le forum de l'Hôtel-de-ville accueille Lire à Lausanne (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Lire à Lausanne met en avant la diversité et la richesse de la production littéraire locale. Celle-ci compte plus de 30 labels éditoriaux basés à Lausanne et dans le Grand Lausanne.

Les éditeurs présenteront une sélection de titres issus de leur catalogue. Afin de les soutenir, l'action «2 livres achetés, 1 livre offert» est proposée durant toute la durée du festival, rappelle dans un communiqué la ville, qui finance l'action.

Aussi pour les enfants

La traditionnelle séance de dédicaces de la rentrée, le samedi matin, réunira plus de 30 autrices et auteurs, dont Stéphane Blok, Ed Wige, Quentin Mouron ou Sabine Dormond. Les cinq personnes sélectionnées pour la 12e édition du prix du livre de la ville de Lausanne seront également présentes. Et mercredi après-midi, des dédicaces et un goûter se tiendront en compagnie d'une quinzaine d'auteurs et illustrateurs jeunesse, dont Amélie Buri et Isaline.

D'autres animations ponctueront ces quatre jours de festival, du 24 au 27 septembre. Au programme notamment, une lecture théâtralisée de textes pour enfants, une soirée à Pyxies pour fêter l'anniversaire de trois maisons d'édition et vendredi soir, la lecture d'extraits de textes des auteurs lausannois de la rentrée. La librairie sera ouverte jusqu'à 21h00 pour l'occasion.