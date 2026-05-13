  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Philippines Coups de feu au Sénat contre un ex-proche de Duterte

ATS

13.5.2026 - 18:05

Plusieurs coups de feu ont été entendus mercredi soir par des journalistes de l'AFP présents au Sénat au Philippines, où s'est réfugié le principal responsable de la lutte contre la drogue sous la présidence de Rodrigo Duterte, recherché par la Cour pénale internationale.

Ronald Dela Rosa, sénateur en exercice et ex-chef de la police, est réfugié depuis trois jours dans la Chambre haute pour échapper à son arrestation, pendant que le gouvernement tente de mettre en oeuvre le mandat d'arrêt international délivré par la CPI en novembre dernier.
Ronald Dela Rosa, sénateur en exercice et ex-chef de la police, est réfugié depuis trois jours dans la Chambre haute pour échapper à son arrestation, pendant que le gouvernement tente de mettre en oeuvre le mandat d'arrêt international délivré par la CPI en novembre dernier.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 18:05

Au moins cinq coups de feu ont retenti, quelques minutes après l'entrée de plusieurs soldats philippins, armés de fusils et de gilets pare-balles, ont constaté les journalistes.

«En l'état des informations dont je dispose, il n'y a pas de blessés», a affirmé le ministre de l'Intérieur Juanito Victor Remulla, qui s'est rendu sur place et qui s'est entretenu avec plusieurs sénateurs.

Il a ajouté que les auteurs des coups de feu n'avaient «pas été identifiés». Des policiers sont arrivés pour rechercher le ou les tireurs dans un bâtiment adjacent au Sénat.

Ronald Dela Rosa, sénateur en exercice et ex-chef de la police, est réfugié depuis trois jours dans la Chambre haute pour échapper à son arrestation, pendant que le gouvernement tente de mettre en oeuvre le mandat d'arrêt international délivré par la CPI en novembre dernier.

«Nous sommes attaqués»

«Nous sommes attaqués», a déclaré le président du Sénat Alan Peter Cayetano, allié de Dela Rosa, dans une vidéo diffusée en direct sur sa page Facebook, sans fournir plus de précisions.

Robin Padilla, un sénateur également allié de Dela Rosa, a ensuite été vu en train de monter les escaliers en demandant aux journalistes à quitter les lieux.

Ronald Dela Rosa avait auparavant exhorté l'armée à mettre fin aux tentatives du gouvernement visant à l'arrêter et à l'extrader vers les Pays-Bas pour y être jugé pour crimes contre l'humanité.

Plus connu sous son surnom de «Bato», M. Dela Rosa a été désigné par la CPI comme co-auteur dans la guerre contre la drogue de l'ancien président Rodrigo Duterte et est également accusé de crimes contre l'humanité pour meurtre.

«Je n'appelle pas à un soutien violent. J'appelle à un soutien pacifique», avait dit M. Dela Rosa aux journalistes.

«Camarades en uniforme»

Il a exhorté ses «camarades en uniforme» et ses anciens camarades de classe de l'Académie militaire des Philippines, qui forme la majeure partie du corps des officiers des forces armées, à «faire entendre leur voix» pour que le gouvernement du président Ferdinand Marcos ne le «livre pas aux étrangers».

Mercredi, devant le Sénat, environ 500 policiers anti-émeutes ont fait face à quelque 250 manifestants qui réclamaient l'arrestation et la remise à la CPI d'une personne qu'ils décrivaient comme «l'architecte» de la guerre contre la drogue menée par M. Duterte.

Le sénateur était chef de la police entre 2016 et 2018, soit pendant les deux premières années de M. Duterte au pouvoir.

L'ancien président philippin Rodrigo Duterte a été arrêté à Manille le 11 mars 2025 et est actuellement détenu à la prison de Scheveningen, à La Haye.

La CPI, qui siège à La Haye, a confirmé le mois dernier le chef d'accusation de crimes contre l'humanité à l'encontre de M. Duterte, commis pendant sa «guerre contre la drogue».

Les procureurs de la cour lui reprochent d'être impliqué dans au moins 76 meurtres liés à cette «guerre» qui aurait fait des milliers de victimes.

M. Dela Rosa n'avait pas été vu en public depuis novembre, mais est apparu lundi pour participer à un vote inattendu qui a permis aux partisans de M. Duterte de prendre le contrôle du Sénat.

La nouvelle direction du Sénat a déclaré qu'elle n'autoriserait l'arrestation de M. Dela Rosa que si celle-ci était ordonnée par un tribunal philippin.

Les plus lus

«Aux arbres, citoyens» – Malgré un premier revers, la lutte continue
Vaud: Il agresse sa famille au couteau, puis prend la fuite
Plus de 1700 personnes confinées dans un paquebot après un décès
Un cobra sème la panique dans une commune près de Toulouse !
L'ex-président de Chermignon choisit de garder le silence
Agent de sécurité blessé, prochain match à huis clos à Lausanne