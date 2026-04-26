L'incident au gala de la presse, durant lequel un homme armé a tenté de pénétrer dans la salle où se trouvait le président américain avant d'être appréhendé, justifie la construction en cours d'une grande salle de bal à la Maison Blanche, a déclaré dimanche Donald Trump.

KEYPIX - President Donald Trump arrives at the James Brady Press Briefing Room at the White House after a shooting incident outside the ballroom at the annual White House Correspondents' Association Dinner in Washington, Saturday, April 25, 2026. (KEYSTONE/AP Photo/Tom Brenner) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Cet incident ne se serait jamais produit si la salle de bal classée 'top secret' sur le plan militaire, actuellement en construction à la Maison Blanche, avait déjà existé», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Des agents du Secret Service ont évacué Donald Trump après les coups de feu samedi soir lors d'un gala, qui se tenait dans un grand hôtel de Washington.

L'assaillant a été arrêté avant de pouvoir entrer dans la salle, où se déroulait le dîner des correspondants de la Maison Blanche. Des coups de feu ont été échangés, selon la police.

En octobre, le président républicain avait fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire cette salle de bal censée pouvoir accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

Le rapprochement fait par le président est toutefois trompeur, car le gala est un évènement privé organisé par l'Association des correspondants de la Maison Blanche et n'est pas un évènement officiel.

«Rien ne doit entraver sa construction, qui respecte le budget et est largement en avance sur le calendrier», a plaidé le président américain, alors qu'un juge fédéral américain a suspendu la construction de cette salle de bal.