«Choqués», «inacceptable» : les réactions des dirigeants mondiaux

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coups de feu à Washington «Choqués», «inacceptable» : les réactions des dirigeants mondiaux

ATS

26.4.2026 - 11:41

Des dirigeants du monde entier ont exprimé dimanche leur stupeur après les coups de feu tirés samedi soir lors du gala de la presse à Washington, auquel assistait le président américain, Donald Trump.

Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, la Première dame Melania Trump et le président américain Donald Trump participent au dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 25 avril 2026.
Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, la Première dame Melania Trump et le président américain Donald Trump participent au dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 25 avril 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 11:41

- Keir Starmer -

Le Premier ministre britannique s'est dit «choqué par les scènes au dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche à Washington», exprimant également son «immense soulagement» que le président Donald Trump et les autres participants soient en sécurité.

«Toute attaque contre les institutions démocratiques ou contre la liberté de la presse doit être condamnée avec la plus grande fermeté», a écrit M. Starmer sur son compte X dimanche.

- Benjamin Netanyahu -

Le Premier ministre israélien a déclaré que lui et son épouse Sara avaient été «choqués par la tentative d'assassinat» du président Trump.

«Nous sommes soulagés que le Président et la Première dame soient en sécurité et restent forts», a écrit M. Netanyahu sur son compte X. «Nous adressons nos voeux de prompt et complet rétablissement au policier blessé et saluons les services secrets américains pour leur action rapide et décisive».

- Narendra Modi -

Le Premier ministre indien a déclaré qu'il était «soulagé d'apprendre que le président Trump, la Première dame et le vice-président sont sains et saufs». «J'adresse mes meilleurs voeux pour qu'ils restent en sécurité et en bonne santé. La violence n'a pas sa place dans une démocratie et doit être condamnée sans équivoque», a écrit M. Modi sur son compte X.

«A terre! A terre!». Un forcené tente d'accéder à un gala – Trump évacué après des tirs

«A terre! A terre!»Un forcené tente d'accéder à un gala – Trump évacué après des tirs

- Mark Carney -

Le Premier ministre canadien s'est dit «soulagé que le Président, la Première dame et tous les invités soient en sécurité». «La violence politique n'a pas sa place dans une démocratie, quelle qu'elle soit, et mes pensées vont à tous ceux qui ont été bouleversés par cet événement inquiétant», a écrit M. Carney sur X.

- Claudia Sheinbaum -

La présidente mexicaine s'est dit soulagée que «le président Trump et son épouse (soient) sains et saufs», sur son compte X. Nous leur témoignons notre respect». «La violence ne doit jamais être la voie à suivre», a ajouté Mme Sheinbaum.

- Pedro Sanchez -

Le Premier ministre espagnol a condamné ce qu'il a qualifié «d'attaque qui a eu lieu ce soir contre le président (Trump)». «La violence n'est jamais la réponse. L'humanité ne progressera que par la démocratie, la coexistence et la paix», a écrit M. Sanchez sur X.

- Shehbaz Sharif -

Le Premier ministre pakistanais s'est déclaré «profondément choqué par cette fusillade inquiétante». «Soulagé de savoir que le président Trump, la Première dame et les autres participants sont en sécurité. Mes pensées et mes prières l'accompagnent, et je lui souhaite de rester en sécurité et en bonne santé», a écrit M. Sharif sur X.

- Emmanuel Macron –

Emmanuel Macron a dénoncé une attaque «inacceptable» après la fusillade survenue lors d'un gala des médias à Washington, exprimant «tout (son) soutien» à Donald Trump, évacué de la cérémonie. «La violence n'a jamais sa place en démocratie», a écrit le président français sur X.

Les plus lus

Comment «la Trump au féminin» marque et divise tout un pays
Images du chaos de Crans-Montana, pharma critiquée et diplomates en sous-vêtements
Tout le monde panique, sauf lui: les images de cet homme qui mange font le buzz
«Choqués», «inacceptable» : les réactions des dirigeants mondiaux
Sabastian Sawe premier homme de l'histoire sous les 2 heures !
Ce phénomène qui provoque le retour en force... de la fourrure !