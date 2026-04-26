«Choqués», «inacceptable» : les réactions des dirigeants mondiaux

Des dirigeants du monde entier ont exprimé dimanche leur stupeur après les coups de feu tirés samedi soir lors du gala de la presse à Washington, auquel assistait le président américain, Donald Trump.

Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, la Première dame Melania Trump et le président américain Donald Trump participent au dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 25 avril 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

- Keir Starmer -

Le Premier ministre britannique s'est dit «choqué par les scènes au dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche à Washington», exprimant également son «immense soulagement» que le président Donald Trump et les autres participants soient en sécurité.

«Toute attaque contre les institutions démocratiques ou contre la liberté de la presse doit être condamnée avec la plus grande fermeté», a écrit M. Starmer sur son compte X dimanche.

- Benjamin Netanyahu -

Le Premier ministre israélien a déclaré que lui et son épouse Sara avaient été «choqués par la tentative d'assassinat» du président Trump.

«Nous sommes soulagés que le Président et la Première dame soient en sécurité et restent forts», a écrit M. Netanyahu sur son compte X. «Nous adressons nos voeux de prompt et complet rétablissement au policier blessé et saluons les services secrets américains pour leur action rapide et décisive».

- Narendra Modi -

Le Premier ministre indien a déclaré qu'il était «soulagé d'apprendre que le président Trump, la Première dame et le vice-président sont sains et saufs». «J'adresse mes meilleurs voeux pour qu'ils restent en sécurité et en bonne santé. La violence n'a pas sa place dans une démocratie et doit être condamnée sans équivoque», a écrit M. Modi sur son compte X.

- Mark Carney -

Le Premier ministre canadien s'est dit «soulagé que le Président, la Première dame et tous les invités soient en sécurité». «La violence politique n'a pas sa place dans une démocratie, quelle qu'elle soit, et mes pensées vont à tous ceux qui ont été bouleversés par cet événement inquiétant», a écrit M. Carney sur X.

- Claudia Sheinbaum -

La présidente mexicaine s'est dit soulagée que «le président Trump et son épouse (soient) sains et saufs», sur son compte X. Nous leur témoignons notre respect». «La violence ne doit jamais être la voie à suivre», a ajouté Mme Sheinbaum.

- Pedro Sanchez -

Le Premier ministre espagnol a condamné ce qu'il a qualifié «d'attaque qui a eu lieu ce soir contre le président (Trump)». «La violence n'est jamais la réponse. L'humanité ne progressera que par la démocratie, la coexistence et la paix», a écrit M. Sanchez sur X.

- Shehbaz Sharif -

Le Premier ministre pakistanais s'est déclaré «profondément choqué par cette fusillade inquiétante». «Soulagé de savoir que le président Trump, la Première dame et les autres participants sont en sécurité. Mes pensées et mes prières l'accompagnent, et je lui souhaite de rester en sécurité et en bonne santé», a écrit M. Sharif sur X.

- Emmanuel Macron –

Emmanuel Macron a dénoncé une attaque «inacceptable» après la fusillade survenue lors d'un gala des médias à Washington, exprimant «tout (son) soutien» à Donald Trump, évacué de la cérémonie. «La violence n'a jamais sa place en démocratie», a écrit le président français sur X.