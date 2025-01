Course-poursuite sur la Côte: deux adolescents interpellés à Eysins

La course-poursuite dans la nuit de jeudi à vendredi sur la Côte entre la gendarmerie vaudoise et un véhicule en fuite conduit par un adolescent français s'est terminée à Eysins (photo symbolique). ATS

Deux jeunes ressortissants français de 16 et 18 ans ont été interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi après une course-poursuite avec la police entre Nyon et Eysins (VD). A bord d'un véhicule volé, ils ont franchi trois barrages policiers avant d'être stoppés par un quatrième. Ils ont pu être arrêtés. Le conducteur avait consommé du cannabis et de l'alcool.

Keystone-SDA, sj, ats ATS

C'est vers 01h15 du matin qu'une patrouille de gendarmerie, circulant sur la route de l'Etraz en direction de Nyon, a repéré le comportement suspect de deux individus qui ont pris la fuite en voiture, immatriculée dans le canton de Vaud, indique vendredi après-midi la police cantonale dans un communiqué.

Poursuivie par les gendarmes, rejoints par les agents de la Police de Nyon Region, la voiture des suspects s'est dirigée à vive allure en direction de Prangins par cette même route de l'Etraz. Elle a franchi deux barrages de gendarmerie avant de poursuivre sa course en direction d'Eysins par la route de Signy où un troisième barrage avait été mis en place, détaille la police vaudoise.

Passager rattrapé par un chien policier

Le véhicule en fuite a alors heurté celui de la police et, lourdement endommagé, a poursuivi sa route en direction d'Eysins. Alors que durant la course le passager a quitté le véhicule, le conducteur est tombé sur un nouveau barrage. Il a été interpellé sur-le-champ. Le passager, qui avait pris la fuite, a été interpellé quelques minutes plus tard par un équipage de la brigade canine.

Toujours selon la police, durant son interpellation, le passager a été saisi au bras par un chien policier. Il a reçu les premiers soins par les intervenants, puis une ambulance l'a pris en charge.

Les deux suspects, deux ressortissants français âgés de 16 et 18 ans, dont le véhicule était signalé volé, ont été emmenés et seront entendus pour la suite de la procédure. Le conducteur de la voiture a été testé positif au cannabis et son alcoolémie affichait un taux supérieur à la limite autorisée, précise encore la police.

Le Tribunal des mineurs et le Ministère public ont ouvert une enquête. Ils ont confié les investigations à la gendarmerie et à la police de sûreté vaudoise. A noter que deux gendarmes ont déposé chacun une plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui. La voiture utilisée par les deux suspects avait été volée précédemment. Son propriétaire a, lui aussi, déposé une plainte.