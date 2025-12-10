  1. Clients Privés
Polémique Covid : enquête américaine sur de possibles décès liés aux vaccins

ATS

10.12.2025 - 02:03

L'agence américaine du médicament (FDA) mène une large enquête sur de possibles morts liées aux vaccins contre le Covid-19, chez des enfants et les adultes, a indiqué le ministère américain de la santé. Le ministre en charge du département est un vaccino sceptique.

L'agence américaine du médicament (FDA) mène une large enquête sur de possibles morts liées aux vaccins contre le Covid-19.
L'agence américaine du médicament (FDA) mène une large enquête sur de possibles morts liées aux vaccins contre le Covid-19.
IMAGO/MiS

Keystone-SDA

10.12.2025, 02:03

10.12.2025, 07:26

Cet examen survient au moment où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la politisation croissante des agences sanitaires par le ministre Robert Kennedy Jr, qui a lancé une profonde refonte de la politique vaccinale américaine.

«La FDA mène une enquête approfondie sur plusieurs groupes d'âge à propos de décès potentiellement liés aux vaccins contre le Covid», a indiqué Andrew Nixon, un porte-parole du ministère à l'AFP, confirmant des informations de Bloomberg et du Washington Post.

L'efficacité et la sécurité des vaccins anti-Covid ont été documentées par de nombreuses études, tout comme l'existence de cas très rares d'effets secondaires graves ne remettant pas en cause l'intérêt de la vaccination dans la plupart des tranches d'âge, selon diverses autorités sanitaires à travers le monde.

Deux cas identifiés en France. «Plus mortel mais moins contagieux» : c'est quoi le MERS-CoV, ce cousin du Covid ?

Deux cas identifiés en France«Plus mortel mais moins contagieux» : c'est quoi le MERS-CoV, ce cousin du Covid ?

Fausses informations

Interrogé par l'AFP, le porte-parole n'a pas souhaité préciser la date à laquelle les conclusions de cette enquête, dont les méthodes et les données employées restent floues, seraient présentées.

Ce réexamen, qui devait initialement se concentrer sur de possibles morts d'enfants, a suscité une polémique ces dernières semaines après la fuite d'un document interne à la fin novembre. Attribuée à un haut responsable de la FDA, cette note affirmait que ces vaccins sont liés à au moins 10 décès infantiles sans fournir de preuves.

Une dizaine d'anciens responsables de la FDA ont depuis lors manifesté leur inquiétude et appelé à la prudence, rappelant qu'"aucune explication sur le processus et les analyses qui ont conduit à ce nouveau jugement rétrospectif» n'ont été dévoilées.

Et le ministre de la santé Robert Kennedy Jr est par ailleurs connu pour avoir relayé des fausses informations et théories complotistes sur le sujet. Lors de la pandémie, il avait qualifié ces vaccins des «plus mortels jamais fabriqués» et avait suggéré, lors d'un événement devant la presse, que le virus était «ethniquement ciblé» pour nuire aux personnes noires et aux personnes blanches tout en épargnant les «Ashkénazes et les Chinois». Il avait ensuite démenti ses propos.

Propos chocs. «C'est difficile» - La colère des personnes autistes face à la rhétorique de Trump

Propos chocs«C’est difficile» - La colère des personnes autistes face à la rhétorique de Trump

