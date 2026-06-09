Le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, qui s'était déjà mis en retrait, a été suspendu lundi en raison d'allégations d'agression sexuelle contre une femme membre de son équipe. Il fait l'objet d'une enquête.

M. Khan, qui fait l'objet d'une enquête, s'est mis en retrait dès mai 2025 pour se défendre, rejetant les allégations contre lui. Il a notamment été récusé dans le dossier pour crimes contre l'humanité visant l'ancien président philippin Rodrigo Duterte. KEYSTONE

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Le 21 membres du bureau de l'assemblée de la CPI a décidé «par la majorité qualifiée [...] de suspendre le procureur de ses fonctions avec effet immédiat», selon un communiqué. «Le bureau insiste sur le fait que cette suspension ne donne pas d'indication sur l'issue finale» de cette affaire, qui devra être tranchée dans les plus brefs délais par les 125 Etats membres, est-il précisé.

M. Khan, qui fait l'objet d'une enquête, s'est mis en retrait dès mai 2025 pour se défendre, rejetant les allégations contre lui. Il a notamment été récusé dans le dossier pour crimes contre l'humanité visant l'ancien président philippin Rodrigo Duterte.

Mandat d'arrêt contre Netanyahou

En poste depuis juin 2021, le procureur britannique de 55 ans avait fait les gros titres en 2024 en obtenant des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la défense Yoav Gallant, dans le cadre de la guerre à Gaza.

La CPI, dont le siège est à La Haye, avait également délivré des mandats d'arrêt contre des hauts responsables du Hamas palestinien, tués depuis lors.

Karim Khan avait fait l'objet d'une demande de récusation de la part d'Israël. Il a été placé sous sanctions par les Etats-Unis.