Indonésie «Dieu a créé le chien pour être mangé» : l'interdiction de la viande canine fracture l’opinion

ATS

30.11.2025 - 07:26

Assis devant un étal vide à Jakarta, Alfindo Hutagaol se délecte de viande de chien grillée, accompagnée de riz et rehaussée de piment. Le commerce de ce plat est désormais interdit dans la capitale indonésienne.

Des chiens errants sauvés de la rue, et pour certains des cuisines de restaurants de viande canine, à Jakarta, le 30 octobre 2025.
Des chiens errants sauvés de la rue, et pour certains des cuisines de restaurants de viande canine, à Jakarta, le 30 octobre 2025.
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

30.11.2025, 07:26

Le vaste archipel asiatique fait partie des rares pays autorisant encore la vente de viande de chien et de chat, mais une campagne dénonçant cette pratique a gagné du terrain. Bien que les musulmans, majoritaires en Indonésie, n'en consomment pas, la viande est populaire dans certaines minorités.

Depuis lundi, la vente et la consommation de viande de chien, de chat et de tout animal vecteur de la rage est désormais prohibée à Jakarta. Le texte signé lundi par le gouverneur Pramono Anung prévoit cependant une période transitoire de six mois avant l'application de cette interdiction qui fait débat.

Plates excuses. Japon: une ville retire des images d'ours créées par l'IA

Plates excusesJapon: une ville retire des images d'ours créées par l'IA

Si l'Indonésie n'interdit pas encore la vente à l'échelle nationale, certaines villes, dont Semarang (Java central), ont imposé peu à peu des interdictions locales.

9500 chiens abattus par mois

«Une telle interdiction ne devrait pas exister», déplore M. Alfindo, 36 ans, interrogé avant l'annonce de l'interdiction. «Dieu a créé [le chien] pour être mangé. Ne vous focalisez pas uniquement sur les aspects négatifs. Tenez aussi compte de ses bienfaits!»

Certaines communautés sont persuadées que la consommation de viande canine augmente le nombre de plaquettes sanguines, ce qui en ferait un remède contre la dengue, maladie tropicale transmise par les moustiques.

Pour d'autres, la prohibition n'éliminera pas le commerce de cette viande rouge, pourtant plus chère que le boeuf. «On ne peut pas l'éliminer du jour au lendemain, car c'est une tradition», témoigne Sunggul Sagala, 43 ans.

Giorgia Meloni préoccupée. Italie : vive polémique autour d'une famille vivant dans les bois

Giorgia Meloni préoccupéeItalie : vive polémique autour d'une famille vivant dans les bois

Quelque 9500 chiens errants ont été transportés chaque mois à Jakarta pour y être abattus en 2022, selon les estimations les plus récentes. Mais aucune donnée sur la consommation nationale de viande de chien n'est disponible.

La plupart de ces animaux abattus à Jakarta provenaient de Java-Occidental, où la rage est endémique, selon une estimation de la coalition Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

93% pour l'interdiction

«C'est un exemple concret et un véritable engagement de la part des autorités de Jakarta, ville qui promeut également le bien-être animal», s'est félicitée Merry Ferdinandez, membre de la coalition, à l'annonce de la mesure. Selon un sondage réalisé en 2021 pour DMFI, 93% des Indonésiens se disaient opposés au commerce de la viande de chien et souhaitaient sa disparition.

Autre justification à l'interdiction: Jakarta est exempte de rage depuis 2004 et fait partie des 11 provinces indonésiennes, où la maladie a été éradiquée.

Addictions possibles. La consommation d'antibiotiques en médecine vétérinaire diminue

Addictions possiblesLa consommation d'antibiotiques en médecine vétérinaire diminue

Plusieurs établissements vendent encore des plats à base de viande de chien et il existe au moins deux abattoirs à Jakarta, selon Hasudungan A. Sidabalok, responsable de l'agence de résilience alimentaire, maritime et agricole. Au moins 19 restaurants vendent de la viande de chien à Jakarta, estime l'organisme.

«Ce n'est pas une étape facile, car il s'agit d'une habitude, voire d'une culture, pour certaines communautés, que nous espérons pouvoir changer», a-t-il ajouté.

Raréfaction

La législation indonésienne sur l'alimentation et l'élevage n'interdit pas explicitement la consommation de viande de chien et de chat, mais, selon une directive de 2018 du ministère de l'agriculture, la viande de chien n'est pas considérée comme un aliment.

A Semarang, où ce commerce a été banni en 2022, un camion transportant plus de 200 chiens destinés à l'abattoir a été intercepté et cinq membres d'équipage ont été arrêtés.

À Jakarta, le renforcement du contrôle des autorités a contraint les commerçants à ne vendre de la viande de chien qu'à une clientèle triée sur le volet et de confiance, ce qui a fait grimper son prix.

220 animaux maltraités. Ferme évacuée à Ramiswil et chiens euthanasiés: transparence exigée

220 animaux maltraitésFerme évacuée à Ramiswil et chiens euthanasiés: transparence exigée

Les restaurants qui proposaient auparavant ouvertement des plats à base de viande de chien ne le font plus et leurs propriétaires refusent désormais d'évoquer ce commerce.

Même avant que l'interdiction n'entre en vigueur, «acheter de la viande de chien, c'est comme chercher sa drogue», en raison de sa rareté, ose même dire M. Sunggul.

Aucun plan précis n'a par ailleurs été établi concernant le sort des animaux invendus. Pour M. Alfindo, si elle est appliquée, l'interdiction pourrait tout bonnement conduire certains à se servir en capturant des chiens errants dans la rue. «Le gouvernement devrait y réfléchir à deux fois», met-il en garde.

