Drame de Crans-Montana 9 patients sont toujours en réanimation en France

ATS

28.1.2026 - 16:39

Neuf personnes grièvement blessées dans l'incendie meurtrier de Crans-Montana en Suisse sont toujours soignées en réanimation en France, a annoncé mercredi le ministère français de la Santé. Une déclaration faite à l'occasion d'une visite de remerciements de l'ambassadrice de Suisse dans l'Hexagone.

Sur les 20 patients, cinq ont pu regagner leur domicile, six se trouvent encore en soins intensifs et neuf sont encore en réanimation, a précisé le centre de crise. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 16:39

«Merci infiniment (...) merci est un bien petit mot» pour le travail accompli, a affirmé l'ambassadrice Tania Cavassini au personnel du Centre opérationnel de crise du ministère de la Santé, qu'elle a visité en compagnie de la ministre Stéphanie Rist.

Le matin du 1er janvier, peu après le drame, les membres de ce centre de crise ont commencé à arriver au ministère, parfois de leur propre initiative, ont souligné ses responsables.

Dans les heures qui ont suivi, le centre de crise a coordonné la mise à disposition des lits de grands brûlés en France pour les victimes, mais aussi la mise à disposition d'équipes médico-psychologiques, qui sont restées actives plusieurs jours après la catastrophe.

Au total, 20 victimes de l'incendie ont été accueillies dans les hôpitaux français. Dix-huit patients ont été accueillis le 1er janvier et durant les trois jours qui ont suivi. Deux ont été accueillis la semaine d'après, pour qu'ils puissent être soignés plus près de leur domicile.

Coordination saluée

Sur les 20 patients, cinq ont pu regagner leur domicile, six se trouvent encore en soins intensifs et neuf sont encore en réanimation, a précisé le centre de crise.

Dans les jours qui ont suivi l'incendie, «la coordination entre la France et la Suisse a permis d'apporter des informations fiables», particulièrement importantes quand des familles recherchent des proches ou apprennent qu'ils font partie des victimes, a également souligné Mme Rist.

Il existe une quinzaine de services de soins aux grands brûlés en France, soit environ 180 à 200 lits, selon des chiffres communiqués pendant cette visite.

