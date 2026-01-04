Les propriétaires inculpés ne seront pas mis en détention

Les critères requis pour une mise en détention provisoire du couple de gérants du bar Le Constellation à Crans-Montana ne sont, en l’état, pas remplis. C'est ce que déclare dimanche le Ministère public valaisan au surlendemain de son inculpation.

Voici à quoi ressemble l'intérieur du bar "Le Constellation" à Crans-Montana (archives). Tripadvisor

Keystone-SDA ATS

Actuellement, il n’y a aucun soupçon que les prévenus veuillent se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Les autres critères, à savoir, le risque de récidive ou de collusion, n’entrent pas en considération, précise la procureure Béatrice Pilloud.

Le couple est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. Il est rappelé que la présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée.

L'enquête prendra du temps

Selon la loi valaisanne, un mineur pouvait tout à fait être là s'il était accompagné d'un représentant légal ou d'une personne autorisée, a précisé Béatrice Pilloud, la procureure générale au 19h30 de la RTS. L'enquête devra déterminer ce qu'il en était.

Confirmant les propos du conseiller d'Etat Stéphane Ganzer la veille, elle a déclaré que «manifestement quelque chose n'a pas fonctionné. On ne peut pas avoir autant de personnes décédées et blessées et dire que tout a fonctionné. L'enquête devra déterminer ce qui n'a pas fonctionné. Et grâce à l'expertise des spécialistes du FOR de Zurich, j'espère établir les responsabilités et expliquer aux parents qui ont perdu des enfants, aux frères, aux soeurs, ce qui s'est passé».

Mais «cela prend énormément de temps. On est dans la vie réelle, pas dans une série de 45 minutes. Il y a des expertises techniques qui prennent du temps, et énormément de personnes à entendre. De plus nous ne voulons négliger aucune piste et faire du bon travail. C'est pour ces raisons que cela va prendre du temps», a encore dit la procureure générale.

Analyse du dossier

L’enquête se poursuit afin de déterminer d’éventuelles autres responsabilités pénales et les circonstances exactes de cet incendie. La suite portera, notamment, sur l’analyse du dossier obtenu par la commune, la conformité des travaux réalisés par les gérants, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d’extinction ainsi que le respect des normes en matière d’incendie.

En l'état des investigations, le départ du feu est lié à l’usage de «fontaines». Il s'agit de corps non métalliques contenant une composition pyrotechnique produisant des étincelles et des flammes. Il est conçu pour être placé sur le sol, être fixé dans le sol ou sur un support, ou être tenu à la main.

Les premiers témoignages recueillis font mention d’un feu qui s’est propagé rapidement, générant beaucoup de fumée et une grande vague de chaleur. Tout se serait déroulé très vite, rappelle la procureure générale du Valais.