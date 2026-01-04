Les propriétaires inculpés ne seront pas mis en détention

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crans-Montana Les propriétaires inculpés ne seront pas mis en détention

ATS

4.1.2026 - 20:25

Les critères requis pour une mise en détention provisoire du couple de gérants du bar Le Constellation à Crans-Montana ne sont, en l’état, pas remplis. C'est ce que déclare dimanche le Ministère public valaisan au surlendemain de son inculpation.

Voici à quoi ressemble l'intérieur du bar "Le Constellation" à Crans-Montana (archives).
Voici à quoi ressemble l'intérieur du bar "Le Constellation" à Crans-Montana (archives).
Tripadvisor

Keystone-SDA

04.01.2026, 20:25

Actuellement, il n’y a aucun soupçon que les prévenus veuillent se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Les autres critères, à savoir, le risque de récidive ou de collusion, n’entrent pas en considération, précise la procureure Béatrice Pilloud.

Le couple est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. Il est rappelé que la présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée.

L'enquête prendra du temps

Selon la loi valaisanne, un mineur pouvait tout à fait être là s'il était accompagné d'un représentant légal ou d'une personne autorisée, a précisé Béatrice Pilloud, la procureure générale au 19h30 de la RTS. L'enquête devra déterminer ce qu'il en était.

Confirmant les propos du conseiller d'Etat Stéphane Ganzer la veille, elle a déclaré que «manifestement quelque chose n'a pas fonctionné. On ne peut pas avoir autant de personnes décédées et blessées et dire que tout a fonctionné. L'enquête devra déterminer ce qui n'a pas fonctionné. Et grâce à l'expertise des spécialistes du FOR de Zurich, j'espère établir les responsabilités et expliquer aux parents qui ont perdu des enfants, aux frères, aux soeurs, ce qui s'est passé».

Mais «cela prend énormément de temps. On est dans la vie réelle, pas dans une série de 45 minutes. Il y a des expertises techniques qui prennent du temps, et énormément de personnes à entendre. De plus nous ne voulons négliger aucune piste et faire du bon travail. C'est pour ces raisons que cela va prendre du temps», a encore dit la procureure générale.

Analyse du dossier

L’enquête se poursuit afin de déterminer d’éventuelles autres responsabilités pénales et les circonstances exactes de cet incendie. La suite portera, notamment, sur l’analyse du dossier obtenu par la commune, la conformité des travaux réalisés par les gérants, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d’extinction ainsi que le respect des normes en matière d’incendie.

En l'état des investigations, le départ du feu est lié à l’usage de «fontaines». Il s'agit de corps non métalliques contenant une composition pyrotechnique produisant des étincelles et des flammes. Il est conçu pour être placé sur le sol, être fixé dans le sol ou sur un support, ou être tenu à la main.

Les premiers témoignages recueillis font mention d’un feu qui s’est propagé rapidement, générant beaucoup de fumée et une grande vague de chaleur. Tout se serait déroulé très vite, rappelle la procureure générale du Valais.

Les plus lus

Toutes les victimes décédées sont identifiées
Trump menace la nouvelle dirigeante vénézuélienne
Les propriétaires inculpés ne seront pas mis en détention
Une femme chute mortellement en ski de randonnée
Les écoles fermeront lors du deuil national