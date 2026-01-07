  1. Clients Privés
Crans-Montana Le nombre de blessés diminue dans les hôpitaux suisses

ATS

7.1.2026 - 17:07

Le nombre de blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana soignés en Suisse tend à se réduire légèrement. Ils sont toutefois encore 28 à se trouver en Valais ou dans les hôpitaux universitaires de Genève, Lausanne et de Zurich.

Le nombre de blessés en lien avec l'incendie de Crans-Montana demeure important (photo d'illustration).
Le nombre de blessés en lien avec l'incendie de Crans-Montana demeure important (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 17:07

07.01.2026, 17:34

Le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) dénombre un total de 11 patients (un de moins que la veille) sur ses sites de Sion et de Sierre. «Tous ont pu quitter les soins intensifs», confirme mercredi le CHVR.

«Ils ont été extubés lundi et retrouvent progressivement des fonctionnalités. Nous avons bon espoir pour eux. Les patients à Sierre reçoivent des soins de chirurgie plastique reconstructive, nécessaires pour les brûlures graves. Ils sont dans un processus thérapeutique».

Actuellement, neuf blessés sont pris en charge au CHUV de Lausanne. «Ces patients, gravement brûlés, nécessitent des soins importants, une prise en charge intensive, comprenant notamment des interventions chirurgicales régulières. Les équipes sont pleinement mobilisées pour leur fournir les meilleurs soins possibles», résume l'hôpital universitaire.

Cas encore critiques

En région lémanique, deux blessés se trouvent toujours aux HUG, à Genève. «Ils ne sont plus pris en charge aux soins intensifs», précisent les HUG. L'hôpital Riviera-Chablais ne compte lui aucun blessé issu de l'incendie du Nouvel-An.

En Suisse alémanique, six patients grièvement blessés sont actuellement soignés à l'hôpital universitaire de Zurich (USZ). «Leur état reste critique et le restera pendant plusieurs semaines», confirme l'entité. Par contre, il n'y a plus de blessés soignés à l'hôpital universitaire (Inselspital) de Berne. Ceux-ci ont été dirigés vers des structures davantage spécialisées pour le traitement des grands brûlés.

A cette liste de patients s'ajoutent 43 survivants du drame qui ont été hospitalisés à l'étranger, majoritairement en France et en Italie, comme indiqué mardi après-midi par le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard.

