  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crans-Montana L'Italie a déposé sa requête pour être partie civile

ATS

29.4.2026 - 17:26

L'Italie a indiqué mercredi avoir déposé une requête de constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale relative à l'incendie de Crans-Montana (VS). Elle justifie cette démarche par le «préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat italien».

Ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, ici à Crans-Montana le lendemain du drame, avait déclaré le 13 janvier que l'Italie souhaitait se porter partie civile (archives).
Ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, ici à Crans-Montana le lendemain du drame, avait déclaré le 13 janvier que l'Italie souhaitait se porter partie civile (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.04.2026, 17:26

29.04.2026, 17:48

La demande a été déposée par «la présidence du Conseil des ministres, par l'intermédiaire du bureau du procureur général de l'Etat, qui a elle-même mandaté un cabinet d'avocats suisse», selon un communiqué du palais Chigi relayé par l'agence Ansa.

Par «préjudice direct», l'Italie fait allusion aux ressources «considérables» mobilisées par le Service national de protection civile pour l'assistance médicale, psychologique et logistique aux ressortissants italiens concernés. Pour l'instant, le Ministère public valaisan n'a pas reçu de demande en ce sens, a-t-il précisé mercredi à Keystone-ATS.

L'incendie dans le bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés. Six victimes sont italiennes auxquelles s’ajoute une dizaine de blessés.

Les plus lus

Le patron cherchait une assistante «disponible pour de nouvelles expériences»
Fromages contaminés: rappel urgent chez Coop et Migros
«Avec Giulio, j'ai laissé tomber mon armure», mais Eros reste son «préféré»
Des ossements retrouvés en Thurgovie, le suspect arrêté en Espagne
Déjà conquérant, Tadej Pogacar fait coup double à Martigny !
Un signal positif pour les frontaliers