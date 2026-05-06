A la suite du drame de Crans-Montana, l'Italie estime à 300'000 euros ses dommages subis. Par le biais de l'avocat genevois Romain Jordan, Rome avait déposé une requête dans ce contexte fin avril pour être partie civile.

Par le biais de l'avocat genevois Romain Jordan, Rome avait déposé une requête dans ce contexte fin avril pour être partie civile. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce montant ne comprend, dans un premier temps, que les dépenses engagées par la protection civile italienne pour venir en aide aux victimes. D'autres dépenses, celles d'autres autorités et régions, par exemple, ainsi que celles liées aux soins médicaux prodigués aux blessés, n'y sont pas encore prises en compte et seront ajoutées ultérieurement, relaie l'agence italienne Ansa.

Le préjudice «doit être indemnisé, d'autant plus que la commune, voire le canton, porte une responsabilité pour le moins plausible dans la survenue de cet événement, ce qui, à ce stade, est suffisant», écrit Me Jordan dans la demande de constitution de partie civile adressée au parquet de Sion.

Et l'avocat, toujours cité par ansa, d'ajouter que l'intervention d'urgence de l'Italie sur le territoire suisse à la suite de l'incendie «ne relevait pas d'un pouvoir discrétionnaire, mais de l'accomplissement d'une mission étatique impérative, dont l'événement dommageable a été le facteur déclencheur direct et unique».

L'incendie survenu dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana a coûté la vie à 41 personnes et en a blessé 115 autres, dont certaines gravement. Parmi les victimes figuraient également six jeunes Italiens.