Crans-Montana La fondation validée par les députés

ATS

12.3.2026 - 16:03

Les députés valaisans ont unanimement accepté jeudi – moins cinq abstentions – la création d'une fondation en faveur des victimes du drame de Crans-Montana et de leurs proches. Les parlementaires sont prêts à doter ce fonds de 10 millions de francs.

Le gouvernement valaisan (ici son président Mathias Reynard) a été suivi par le Grand Conseil dans sa volonté de créer une fondation en lien avec le drame de Crans-Montana.
Le gouvernement valaisan (ici son président Mathias Reynard) a été suivi par le Grand Conseil dans sa volonté de créer une fondation en lien avec le drame de Crans-Montana.
ATS

Keystone-SDA

12.03.2026, 16:03

12.03.2026, 16:31

Les élus du Grand Conseil ont doté la fondation d'un capital initial d'un million de francs.

A cette occasion, l'ensemble des partis a aussi choisi d'allouer 10 millions de francs issus du ménage cantonal, afin d'alimenter ce fonds. A ce stade, les promesses de dons se montent à environ 24 millions de francs, des sommes issues de collectivités publiques, de personnes privées et d'autres organismes. La commune de Crans-Montana a promis de verser 1 million de francs et le Canton de Vaud, 7 millions de francs.

Un seul des amendements déposé par l'UDC du Valais romand a été accepté: «Ce versement de 10 millions est un véritable don du canton. Il est effectué en dehors des éventuelles décisions de la justice.»

Tragédie de Crans-Montana. «Ce drame nous marquera à vie» - Moment fort en émotions au Grand Conseil valaisan

Tragédie de Crans-Montana«Ce drame nous marquera à vie» - Moment fort en émotions au Grand Conseil valaisan

