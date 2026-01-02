La France accueille des blessés dans ses hôpitaux

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana La France accueille des blessés dans ses hôpitaux

ATS

2.1.2026 - 07:49

Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France accueillait dans ses hôpitaux «des blessés» de l'incendie à Crans-Montana qui a fait une quarantaine de morts et 115 blessés. L'Italie avait annoncé plus tôt qu'elle allait également accueillir des blessés.

«La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide. Merci aux équipes et aux soignants mobilisés», a écrit Emmanuel Macron sur le réseau X après s'être entretenu par téléphone avec le président de la Confédération Guy Parmelin. (image d'illustration)
«La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide. Merci aux équipes et aux soignants mobilisés», a écrit Emmanuel Macron sur le réseau X après s'être entretenu par téléphone avec le président de la Confédération Guy Parmelin. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 07:49

«La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide. Merci aux équipes et aux soignants mobilisés», a écrit le président français sur le réseau X après s'être entretenu par téléphone avec le président de la Confédération Guy Parmelin.

Le président français n'a pas précisé combien de blessés étaient accueillis en France ni dans quels hôpitaux. «Nos pensées accompagnent les familles», a ajouté le chef de l'Etat qui exprime la «solidarité» de la France avec son voisin suisse et déplore un «bilan (...) terrible».

«Nos équipes diplomatiques et consulaires suivent la situation et apportent l'assistance nécessaire à nos compatriotes touchés par ce drame», a précisé Emmanuel Macron. Le président avait déjà exprimé dans un premier message «la pleine solidarité de la France» et son «soutien fraternel» à la Suisse face à ce drame.

Plusieurs victimes françaises et italiennes

Neuf Français ont été blessés et huit autres ne sont pas encore localisés après l'incendie accidentel, selon un bilan communiqué jeudi soir par le ministère français des Affaires étrangères. Les propriétaires du bar de la station de ski sont par ailleurs un couple de Français, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le ministre des affaires étrangères italien Antonio Tajani a annoncé plus tôt que le centre des grands brûlés de Niguarda, dans la banlieue de Milan, accueillera trois personnes gravement brûlées en provenance de la Suisse. Il entend se rendre «demain ou après-demain» sur les lieux du drame. Entre douze et quinze Italiens ont été hospitalisés suite à l'incendie, selon lui.

Les plus lus

Drame de Crans-Montana: ce que l'on sait
Une photo montre le début de l'incendie et rappelle un autre drame
«C'est le seul mot que je peux dire, l'apocalypse»
Une femme de 55 ans demande justice et un test ADN: «Trump est mon père»
La France accueille des blessés dans ses hôpitaux
«C'était horrible. Les gens se bousculaient...» - Des témoins racontent le drame