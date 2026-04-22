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Mission sensible Crans-Montana: Laurent Kurth nommé président de la table ronde

ATS

22.4.2026 - 14:06

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth présidera la table ronde organisée par la Confédération pour gérer les conséquences de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral l'a nommé mercredi, pour une entrée en fonction immédiate.

Laurent Kurth dispose d'une solide expérience dans la gestion de procédures très complexes impliquant un grand nombre d'acteurs, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. (Archives)
Laurent Kurth dispose d'une solide expérience dans la gestion de procédures très complexes impliquant un grand nombre d'acteurs, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. (Archives)
sda

Keystone-SDA

22.04.2026, 14:06

Ancien chef du département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, Laurent Kurth dispose d'une solide expérience dans la gestion de procédures très complexes impliquant un grand nombre d'acteurs, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Consultant indépendant dans les domaines de la santé, des finances publiques et des organisations, «il a l'habitude de concilier des intérêts divergents et d'élaborer des solutions pragmatiques».

Faciliter le dialogue

Le but de la table ronde est de concilier les victimes de l'incendie de Crans-Montana, leurs proches, les assureurs concernés, les personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités. Il s'agira de faciliter le dialogue et d'encourager les accords à l'amiable.

Le Parlement a soutenu la table ronde sur le principe le mois passé lors des débats sur la loi urgente instituant un soutien en faveur des victimes. Il a toutefois temporisé sur les 20 millions de francs servant à financer cette table ronde. Les Chambres débattent actuellement de cette participation financière de la Confédération.

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