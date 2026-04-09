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Auditions Crans-Montana: le prévenu du jour a choisi de collaborer

ATS

9.4.2026 - 11:14

Un jour après le refus d'un prévenu dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) de répondre aux procureures en charge de l'affaire, l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024) a choisi de collaborer. Son audition a débuté à 8h30.

Les auditions en lien avec le drame de Crans-Montana ont repris normalement, ce jeudi (photo d'illustration).
Les auditions en lien avec le drame de Crans-Montana ont repris normalement, ce jeudi (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

09.04.2026, 11:14

09.04.2026, 11:54

Après l'absence pour raisons médicales de Jacques Moretti mardi et le choix de l'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de l'alors commune de Chermignon d'user de son droit de ne pas répondre aux questions – n'ayant pas eu accès au dossier -, la troisième série d'auditions est revenue dans la normalité jeudi.

Drame de Crans-Montana. Le nombre de blessés est passé de 41 à 38 en quinze jours

Drame de Crans-MontanaLe nombre de blessés est passé de 41 à 38 en quinze jours

Devant un parterre d'une trentaine d'avocats, l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune a répondu aux questions du pool de procureures en lien avec l'incendie du bar «Le Constellation».

Nicolas Féraud: rendez-vous lundi

Trois auditions figurent encore à l'agenda: celles d'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle vendredi, du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lundi et de l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique (2021-2024) le 15 avril.

Incendie de Crans-Montana. Aucune des procureures n'est récusée

Incendie de Crans-MontanaAucune des procureures n'est récusée

Les nouveaux prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre Jacques et Jessica Moretti, les gérants de l'établissement, et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Au total, neuf personnes sont désormais prévenues.

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont 38 sont toujours hospitalisés.

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