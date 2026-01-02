Crans-Montana, l'insoutenable angoisse des proches

«Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont juste à l'hôpital?» Des heures après les flammes qui ont ravagé jeudi le bar de Crans-Montana en Suisse où étaient leurs copains, Eléonore et Elisa, 17 ans, sont rongées par l'inquiétude.

Plusieurs de leurs amis sont portés disparus alors qu'une quarantaine de personnes ont péri et que plus d'une centaine d'autres ont été blessées, pour beaucoup des jeunes, et pour beaucoup grièvement.

«On a essayé de les joindre, certaines de leurs localisations sont encore placées ici», témoigne comme abasourdie l'une des adolescentes qui réside dans une autre commune du Valais proche de la station de ski alpine huppée.

Elle désigne de la tête l'établissement Le Constellation au néon rose, désormais caché à la vue des passants par des bâches opaques blanches. «Peut-être qu'ils ont perdu leur téléphone», avance en essayant d'y croire celle qui devait aussi venir dans ce bar mais à qui ses parents ont dit qu'ils préféraient qu'elle reste avec eux.

«On a essayé de joindre nos copains. On a fait plein de photos. On a mis sur Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux possibles pour essayer de les retrouver», dit encore Eléonore. «Mais il n'y a rien. Pas de réponse. On a appelé les parents. Rien. Même les parents, ils ne savent pas», ajoute-t-elle.

D'autres proches se démènent et font circuler sur les réseaux sociaux des photos de leurs proches, souvent des visages juvéniles. Sa copine indique avoir tout juste «réussi à avoir des nouvelles» d'un de leurs copains: «il est complètement brûlé, il est dans le coma» à Lausanne (ouest).

Les autorités helvétiques l'ont répété jeudi: il faudra du temps pour identifier les victimes, l'accent est mis pour l'heure sur la médecine légale. Cinq blessés sur 112 n'étaient pas identifiés, indiquait jeudi soir à l'AFP l'ambassadeur d'Italie Gian Lorenzo Cornado.

«Longue durée»

A quelques centaines de mètres du bar incendié et d'une allée piétonne bordée de pins aux guirlandes dorées, une cellule de crise a été installée dès jeudi dans le centre des congrès. Le lieu est un peu excentré par rapport aux ruelles passantes et commerçantes. La zone est bouclée à la presse, l'entrée barrée par des policiers. Là, des familles de victimes sont reçues.

Comme cette adolescente à la longue tresse et le regard planté dans le sol, sur qui se penche et parle un homme, brassard de l'UNIP au bras, cette unité d'intervention psycho-sociale de Neuchâtel.

Dans une salle plus en retrait, un autre volontaire vêtu d'une chasuble bleue s'agenouille et s'adresse à un couple à l'air éprouvé. Dans ce centre improvisé, policiers, protection civile ou encore diplomates tentent d'orienter des proches désemparés.

«Nous devons être efficaces pour tout entreprendre, (...) et pour les parents qui attendent les proches, qui ne savent pas ce qu'il se passe, l'identification», assurait jeudi après-midi Guy Parmelin, le président de la Confédération, lors d'une conférence de presse, évoquant «le travail extrêmement difficile» mené par les spécialistes.

Concernant «les personnes qui sont intervenues sur le plan psychologique, il y a ceux qui ont vu les scènes, ceux qui ont aidé et ceux qui vont encore le faire, je vous prie de croire que c'est quelque chose qui va être de longue durée».

Des aumôniers sont aussi présents dans la cellule de crise. «On s'est tout de suite mobilisés pour soutenir toutes les familles, de toutes les confessions (...) on a préparé des soupes, des repas» puis «nous sommes venus dans la cellule», «invités par les forces de l'ordre», explique à l'AFP le rabbin de la communauté juive de Crans-Montana et du Valais, Levi Pevzner.

«Ca partait un peu de tous les sens. Il n'y avait pas grand-monde qui était présent au départ, mais petit à petit, il y avait de plus en plus de monde».

