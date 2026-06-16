Le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, a fait le point sur le drame du bar «Le Constellation», lors de l'assemblée primaire communale de mardi qui a réuni 378 citoyens. L'élu n'avait plus pris la parole publiquement depuis la conférence de presse, le 6 janvier.

Nicolas Féraud et d'autres membres du conseil communal de Crans-Montana ont pris la parole, mardi soir lors de l'assemblée primaire de la commune. ATS

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«Au nom du Conseil communal, je présente nos excuses, aux familles, aux victimes et à leurs proches pour la douleur et le deuil qu'elles affrontent», a précisé Nicolas Féraud, avant de passer à une minute de silence, en début d'assemblée.

«Tous les établissements publics seront contrôlés avant la fin de l'année. Il s'agit de la réponse du Conseil communal aux lacunes constatées», s'est, de son côté, engagé Patrick Clivaz, le municipal en charge de la sécurité et prévenu du drame, comme Nicolas Féraud. Cinquante-six contrôles ont déjà été effectués.

Lors du temps des questions, un habitant s'est questionné si les citoyens ne devaient pas s'exprimer sur le maintien de certains conseillers, en poste (ndlr: les deux prévenus). Un autre a appelé le président à démissionner. Ce dernier a refusé.