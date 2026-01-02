Crans-Montana sous le choc, devant les caméras du monde entier

Fleurs, bougies et peluches continuent d'être déposées à proximité du bar Constellation, au lendemain du drame de Crans-Montana (VS), qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes et causé plus de cent blessés. Sur place, de nombreux représentants de la presse locale et internationale.

Le recueillement après la catastrophe : larmes, fleurs et choc à Crans-Montana Après l'incendie dévastateur de la nuit du Nouvel An, la consternation est grande à Crans-Montana. Environ 400 personnes ont assisté à une messe jeudi soir. Sur le lieu du drame, des fleurs et des bougies rendent hommage aux victimes. 02.01.2026

Keystone-SDA ATS

Les bâches blanches entourent le bar ravagé par le terrible incendie du Nouvel An. Tout autour, plusieurs dizaines de caméras cherchent leur place, leur angle et leur récit, en italien, en allemand, en anglais et plus encore. La catastrophe a un retentissement mondial.

Les médias du monde entier sont présents sur les lieux où un incendie d'origine inconnue s'est déclaré au bar-salon Le Constellation, faisant des morts et des blessés, pendant les célébrations du Nouvel An, à Crans-Montana, en Suisse, le vendredi 2 janvier 2026. KEYSTONE

En matinée, les passants continuaient d'apporter leurs hommages sur les lieux du drame, par des températures négatives. Certains ne peuvent retenir leurs larmes. Parmi les nombreuses fleurs, peluches et bougies, on peut lire: «reposez en paix auprès des étoiles» ou encore «prions pour les familles, les blessés et les autorités locales».

Témoignages

Les médias cherchent aussi à entrer en contact avec les habitants, touristes ou jeunes présents dans le bar au moment du drame. Les refus semblent aussi nombreux que les prises de parole. Là encore, les témoignages s'enchaînent dans plusieurs langues.

Chaque intervention engendre un «tremblement» médiatique: des dizaines de micros se tendent vers les concernés, les caméras se placent en cercle, les journalistes se bousculent.

Un jeune Italien confie que ses amis étaient à l'intérieur. Certains sont sains et saufs, d'autres à l'hôpital. Plusieurs manquent encore à l'appel. Un autre évoque la sortie de secours que personne n'a vue, les bougies sur les bouteilles qui auraient embrasé le plafond. Le mot «tragédie» se répète ici et là.

Lourd bilan italien

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani est attendu sur place ce vendredi. Il souhaite rencontrer les familles des Italiens impliqués dans l'incendie et exprimer la solidarité du gouvernement transalpin.

L'Italie risque de payer un lourd tribut dans cette catastrophe. Selon Rome, 13 ressortissants italiens ont été hospitalisés – dont trois ont été transférés au centre des grands brûlés de Niguarda, près de Milan – et six sont portés disparus.

Sur les ondes de la radio française RTL, le conseiller d'Etat valaisan en charge de la sécurité Stéphane Ganzer a rappelé que «entre 80 et 100 blessés» sont encore «en urgence absolue». Le bilan de la veille reste inchangé: une quarantaine de morts et quelque 115 blessés.

Appels à l'aide sur les réseaux sociaux

Les appels à l'aide se multiplient sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver une trace des personnes portées disparues après l'incendie du bar. Familles et proches font circuler des photos en espérant avoir des nouvelles.

«Un papa recherche son fils», un jeune homme «n'a donné aucune nouvelles», «nous sommes sans nouvelles de notre amie et collègue», «où es-tu?»... Les messages s'accumulent sur les fils Facebook ou Instagram, montrant des visages souvent juvéniles, avec des adolescents parfois nés en 2010 ou 2011.

Accompagnés de la mention «si quelqu'un a des nouvelles, merci de me contacter». Répondant à l'appel à faire circuler l'information «au maximum», de nombreux utilisateurs de ces réseaux sociaux repostent les messages, dans l'espoir d'accentuer leur portée.

Le plus de détails possible

Des pages ont également été créées pour rassembler tous ces appels. C'est le cas de la page Instagram «cransmontana.avisderecherche» ou de la page Facebook «Cran Montana 01.01.2026 Recherche Personnes». Cette dernière entend ainsi réunir «le plus d'annonces possibles pour que chacun puisse s'y retrouver».

Outre les noms, les photos et les contacts des personnes recherchées, elle appelle à mentionner tous les détails qui paraissent importants pour l'identification: tatouages, piercing, bijoux, dentition particulière, plaques, vis, implants, «même ceux que les parents ignoraient...»

«Cransmontana.avisderecherche» donne le même conseil. Elle relaie l'appel d'«une soignante de l'hôpital de Berne», précisant que les employés des hôpitaux «regardent les avis» publiés.