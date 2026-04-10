Un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle de la commune de Crans-Montana a été auditionné vendredi à Sion. L'homme a répondu aux questions du pool de procureures en charge de l'enquête de l'incendie du 1er janvier dans la station.

Les auditions en lien avec le drame de Crans-Montana ont repris normalement vendredi (photo d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A l'instar de l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024), jeudi, le septième des neuf prévenus auditionnés a choisi de collaborer dans l'enquête de l'incendie au bar «Le Constellation». Son rendez-vous a débuté à 8h30.

Deux auditions figurent encore à l'agenda la semaine prochaine: celles du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lundi 13 avril et de l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique, entre 2021 et 2024, le 15 avril.

Les mêmes chefs d'accusation

Mercredi, l'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de l'alors commune de Chermignon avait choisi d'user de son droit de ne pas répondre aux questions, n'ayant pas eu accès au dossier avant son audition, selon son avocat Me Fabien Mingard.

Les nouveaux prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre les gérants de l'établissement (Jacques et Jessica Moretti) et contre l'ancien et l'actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Au total, neuf personnes sont désormais prévenues.

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont 38 sont toujours hospitalisés.