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Crans-Montana Une initiative en faveur des grands brulés

ATS

2.6.2026 - 12:31

Le Dr. belge Johann Wary, spécialiste en chirurgie plastique, est le président de l'association de l'Initiative Phoenix.
Le Dr. belge Johann Wary, spécialiste en chirurgie plastique, est le président de l'association de l'Initiative Phoenix.
ATS

Une association voit le jour, cinq mois après le drame de Crans-Montana. Intitulée Initiative Phoenix, celle-ci vise à soutenir les activités et l'innovation médicale dans le domaine des soins aux grands brulés.

Keystone-SDA

02.06.2026, 12:31

02.06.2026, 12:33

L'association Initiative Phoenix s'est également fixée comme buts de promouvoir et de faciliter la coopération et la collaboration entre médecins spécialistes dans le domaine des soins aux grands brûlés, et de soutenir toute activité scientifique, humanitaire ou sociale pour les victimes d'accidents graves.

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L’idée de la démarche est d’émettre des conseils aux victimes et à leurs proches après des discussions entre spécialistes et de présenter des recommandations thérapeutiques que les intéressés pourront suivre ou non.

Ressortissant belge installé à Crans-Montana et spécialiste en chirurgie plastique, le Dr. Johannn Wary est le récipiendaire de l'idée et a pris la présidence de l'association. Six médecins belges et suisses, notamment du CHUV forment, eux, un panel médical.

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