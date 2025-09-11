  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Crans-Montana: toute la zone à bâtir placée en zone réservée

ATS

11.9.2025 - 09:30

Le Conseil communal de Crans-Montana (VS) a décidé de décréter «zone réservée» la totalité du périmètre de sa zone à bâtir. L’objectif est de permettre l’achèvement de la révision de son plan d’affectation des zones (PAZ), en cours depuis 2019.

Le conseil communal de Crans-Montana a décidé de créer une zone réservée pour sa zone à bâtir, et ce pour une durée de 5 ans (photo d'illustration).
Le conseil communal de Crans-Montana a décidé de créer une zone réservée pour sa zone à bâtir, et ce pour une durée de 5 ans (photo d'illustration).
sda

Keystone-SDA

11.09.2025, 09:30

Cette zone réservée est entrée en force jeudi «pour une durée de cinq ans», précise la commune dans un communiqué publiél jeudi matin. «Cette décision ne modifie en rien le projet de redimensionnement de la zone à bâtir, tel que dévoilé en 2023», précisent les autorités.

Une première zone réservée avait été édictée en septembre 2020 et arrivait à échéance ce jour. Si le projet de PAZ révisé a été déposé auprès du canton, dans les délais, le calendrier «prévisionnel n’a toutefois pas pu être respecté», regrette la commune.

Diverses demandes de précisions

Trois raisons expliquent ce retard: de nouvelles demandes de précisions des services de l'Etat du Valais, des évolutions du cadre légal en matière d’aménagement du territoire en Valais et de nouvelles directives relatives à la révision du Règlement Intercommunal des Constructions (RIC).

Pour ne pas risquer de perdre tout le travail accompli depuis 2019 et afin de se donner les moyens de continuer le processus de révision du PAZ, le Conseil communal a saisi l’opportunité légale d’édicter une nouvelle zone réservée.

Des atouts à valoriser

«Tant que la zone à bâtir est mise sous cloche, rien ne pourra être entrepris qui contredise les futures règles du plan d’affectation et de son règlement révisés. Il est important toutefois de souligner que la zone réservée désormais en vigueur n’a pas d’incidence sur tous les projets de construction qui sont conformes aux objectifs fixés», souligne encore le communiqué.

La stratégie de la commune vise à maîtriser l’urbanisation, à valoriser les atouts touristiques, agricoles et environnementaux, et à préserver l’identité des villages ainsi que le paysage.

Quant à la révision du Règlement intercommunal des constructions concernant Crans-Montana, Icogne et Lens, elle est à bout touchant.

Les plus lus

«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou
Haute-Savoie: la police trouve un corps dans un sac au bord d'une route
Le prince Harry s'exprime après avoir enfin revu son père
Qu'est-ce que le «sepsis», qui tue chaque année 4000 personnes en Suisse?
«Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysé» - Face à Trump, ils craignent le pire
L’ambassadeur britannique aux Etats-Unis rattrapé par l’affaire Epstein