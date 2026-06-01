  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana Un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie

ATS

1.6.2026 - 19:35

L’ambassade d’Italie à Berne, en collaboration avec Crans-Montana Classics, a organisé lundi soir un concert en «hommage aux anges de Crans-Montana», dans l'église du Sacré-Cœur de la station. L'événement s'est voulu comme un moment de partage et de recueillement.

Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie – Gallery
Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie – Gallery. Un ensemble de douze musiciens à cordes a notamment interprété des oeuvres de Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Jean-Sébastien Bach et Benjamin Britten.

Un ensemble de douze musiciens à cordes a notamment interprété des oeuvres de Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Jean-Sébastien Bach et Benjamin Britten.

Photo: ATS

Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie – Gallery. L'événement a réuni 250 personnes, dont le président du Conseil d'Etat valaisan Christophe Darbellay, l'ambassadeur d'Italie, Gian Lorenzo Cornado, et le conseiller fédéral Beat Jans.

L'événement a réuni 250 personnes, dont le président du Conseil d'Etat valaisan Christophe Darbellay, l'ambassadeur d'Italie, Gian Lorenzo Cornado, et le conseiller fédéral Beat Jans.

Photo: ATS

Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie – Gallery
Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie – Gallery. Un ensemble de douze musiciens à cordes a notamment interprété des oeuvres de Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Jean-Sébastien Bach et Benjamin Britten.

Un ensemble de douze musiciens à cordes a notamment interprété des oeuvres de Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Jean-Sébastien Bach et Benjamin Britten.

Photo: ATS

Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie – Gallery. L'événement a réuni 250 personnes, dont le président du Conseil d'Etat valaisan Christophe Darbellay, l'ambassadeur d'Italie, Gian Lorenzo Cornado, et le conseiller fédéral Beat Jans.

L'événement a réuni 250 personnes, dont le président du Conseil d'Etat valaisan Christophe Darbellay, l'ambassadeur d'Italie, Gian Lorenzo Cornado, et le conseiller fédéral Beat Jans.

Photo: ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 19:35

01.06.2026, 19:57

Sous la direction de Michael Guttman, directeur artistique de Crans-Montana Classics, ce concert a été pensé comme un moment de rassemblement et de recueillement en hommage aux jeunes décédés et à celles et ceux qui sont encore hospitalisés, cinq mois jour pour jour après l'incendie du bar «Le Constellation», le 1er janvier dernier.

Au travers de cet événement, «les organisateurs ont souhaité offrir un temps pour se rassembler au-delà des frontières, réunissant artistes, familles, publics et communautés dans un même élan de solidarité», ont-ils précisé, dans un communiqué, lundi. Ce moment de partage s'est voulu «porteur d’une mémoire commune dans le respect et la dignité.»

Présence de Beat Jans

Au niveau musical, un ensemble de douze musiciens à cordes a notamment interprété des oeuvres de Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Jean-Sébastien Bach et Benjamin Britten.

Outre l'ambassadeur d'Italie, Gian Lorenzo Cornado, l'événement a réuni un peu plus de 250 personnes, dont le conseiller fédéral Beat Jans, le président du gouvernement valaisan Christophe Darbellay et le président de la commune de Crans-Montana Nicolas Féraud.

Les plus lus

Une hôtesse de l'air traverse soudainement la cabine suite à des turbulences
Un piéton tué par une trottinette électrique qui fuyait la police
L'école s'attaque aux troubles du comportement
Le Parlement serre la vis pour les plateformes comme Temu et Shein
Truie frappée à coups de pelle, cadavres d'animaux: une porcherie vaudoise dans le viseur