Un petit avion de tourisme s'est écrasé lundi après-midi sur le territoire de la commune d'Ochlenberg, dans le canton de Berne. Son pilote, un Suisse de 64 ans domicilié dans le canton de Soleure, n'a pas survécu au crash. Il était seul à bord.

L’accident a mobilisé plusieurs patrouilles et spécialistes de la Police cantonale bernoise (photo symbolique, archives). Imago

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit vers 13h30, a indiqué la police cantonale en fin d'après-midi dans un communiqué. Selon une photo publiée par 20 Minuten, l'avion gisait dans un pré sur le dos.

L’accident a mobilisé plusieurs patrouilles et spécialistes de la Police cantonale bernoise, les sapeurs-pompiers de Goldisberg et Langenthal ainsi que les ambulanciers du service de secours SRO. La Police cantonale enquête sous la direction du Ministère public de la Confédération et en coordination avec le Service suisse d’enquêtes de sécurité (SESE) afin d’établir les causes de l’accident.