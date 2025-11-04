  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Procès au civil Crash du 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines: les avocats entrent en jeu

ATS

4.11.2025 - 07:06

Les avocats des plaignants et du constructeur Boeing doivent prononcer mardi leurs propos d'ouverture, au lendemain du lancement du procès au civil contre l'avionneur américain lié au crash d'un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines en 2019.

L'avocat Paul Cassell, au centre, s'exprime tandis que Nadia Milleron, mère de Samya Stumo, à gauche, et Clariss Moore, mère de Danielle Moore, tiennent des photos de leurs enfants et d'autres victimes du crash de l'avion 737 Max d'Ethiopian Airlines en 2019, avant de se rendre au tribunal fédéral pour l'audience de mise en accusation de Boeing à Fort Worth, au Texas, le jeudi 26 janvier 2023. (AP Photo/LM Otero)
L'avocat Paul Cassell, au centre, s'exprime tandis que Nadia Milleron, mère de Samya Stumo, à gauche, et Clariss Moore, mère de Danielle Moore, tiennent des photos de leurs enfants et d'autres victimes du crash de l'avion 737 Max d'Ethiopian Airlines en 2019, avant de se rendre au tribunal fédéral pour l'audience de mise en accusation de Boeing à Fort Worth, au Texas, le jeudi 26 janvier 2023. (AP Photo/LM Otero)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.11.2025, 07:06

L'audience, devant un tribunal fédéral de Chicago, doit commencer à 9h30 locales (16h30 en Suisse) par la sélection des huit membres du jury, parmi un groupe de 50 jurés potentiels auxquels a été remis lundi matin un questionnaire – «très long», aux dires d'une source proche du dossier – qui permettra aux avocats de faire leur choix.

«Le juge souhaite procéder rapidement et les «opening statements» pourraient commencer dans la matinée», a précisé cette source à l'AFP.

Lors d'une audience publique préparatoire au procès le 29 octobre, le juge Jorge Alonso – qui centralise toutes les plaintes civiles déposées à la suite de cet accident – et les avocats avaient prévu la composition du jury le matin et les propos d'ouverture l'après-midi.

Le 10 mars 2019, un Boeing 737 MAX 8 effectuant le vol ET302 d'Ethiopian Airlines entre Addis Abeba et Nairobi s'est écrasé au sud-est de la capitale éthiopienne six minutes après le décollage, tuant les 157 personnes à bord originaires de 35 pays.

Dix jours de procès

Des proches de 155 victimes ont déposé plainte contre Boeing entre avril 2019 et mars 2021 pour mort injustifiée et négligence, entre autres. A ce stade, il en reste 11 encore ouvertes.

Parmi elles, les plaintes des ayant-droits de Shikha Garg, 36 ans et habitant New Delhi, et de Mercy Ndivo, Kényane de 28 ans qui sont au programme de ce procès qui devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine.

Chaque camp disposera mardi de 90 minutes pour exposer sa position: 45 minutes pour chaque plainte – défendues par deux cabinets différents -, et 90 minutes pour l'avionneur.

Une transaction hors tribunal est possible même pendant le procès, qui a simplement vocation à déterminer le montant de l'indemnisation des proches.

C'est la première fois qu'un tel accord n'est pas trouvé en amont du procès entre les parties et Boeing, qui a accepté il y a plusieurs années la responsabilité de l'accident car «la conception du (logiciel antidécrochage) MCAS a contribué à ces événements».

Ce logiciel est aussi impliqué dans l'accident d'un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air, tombé en mer le 29 octobre 2018 une dizaine de minutes après son décollage de Jakarta, tuant 189 personnes.

Plusieurs dizaines de plaintes civiles ont été déposées aux Etats-Unis après cet accident. Une seule reste ouverte.

Les plus lus

Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
Jérôme Commandeur: «On a eu des fous rires incontrôlables»
«On ne sait jamais si on rentrera vivant» - Ces chauffeurs routiers défient la mort !
Sondage: devenir propriétaire en Suisse, un rêve souvent inaccessible
«Assauts nocturnes» - Dans un livre choc, il évoque l’horreur de Bétharram
Face à Trump, le Canada promet un budget de rupture