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Bolivie Crash d'un avion militaire: pilote et copilote en détention

ATS

2.5.2026 - 21:46

Le pilote et le copilote d'un avion militaire qui s'est écrasé en février en Bolivie, provoquant la mort de 22 personnes, ont été arrêtés et placés en détention, ont rapporté samedi des médias citant le procureur chargé de l'affaire.

L'appareil, qui transportait des billets émis par la Banque centrale, a été victime d'un accident le 27 février au moment de son atterrissage à l'aéroport d'El Alto, à une quinzaine de kilomètres de La Paz.
L'appareil, qui transportait des billets émis par la Banque centrale, a été victime d'un accident le 27 février au moment de son atterrissage à l'aéroport d'El Alto, à une quinzaine de kilomètres de La Paz.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.05.2026, 21:46

L'appareil, qui transportait des billets émis par la Banque centrale, a été victime d'un accident le 27 février au moment de son atterrissage à l'aéroport d'El Alto, à une quinzaine de kilomètres de La Paz. Il a quitté la piste et fini sa course sur une avenue, où il a percuté des civils et répandu des milliers de billets de banque.

Il transportait l'équivalent de 60 millions de dollars. Des centaines de passants et de riverains s'étaient alors précipités dans les décombres de l'avion pour ramasser une partie des billets, ensuite invalidés par l'Etat, poussant la police à intervenir avec du gaz lacrymogène.

Le procureur Favio Maldonado a dit à la chaîne de télévision Unitel que le ministère public avait émis jeudi un mandat d'arrêt visant le pilote et le copilote. Ils ont été appréhendés, interrogés vendredi, inculpés d'homicide involontaire et placés en détention provisoire, selon la même source.

L'enquête a révélé que l'appareil n'avait pas reçu en temps voulu les informations du contrôle aérien et tenté de changer de trajectoire en raison de mauvaises conditions météorologiques.

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